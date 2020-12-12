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20 минут назад

Во Львовской области шахту превратят в промышленный музей

Проекты по трансформации шахт в индустриальные парки, исследовательские центры, логистические комплексы или туристические магниты намерены внедрить во всех регионах Украины, где добывается уголь

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Червонограде (Львовская область) угольную шахту "Надия" превратят в индустриальный музей. Как сообщает УНН, этот проект инициирует Министерство развития общин и территорий Украины.

По словам заместителя главы Мингрегиона Ивана Лукери, благодаря удобному расположению, близости к границе и во Львов, шахта "Надия" может стать первым в Украине музеем промышленности, который будет" отправной точкой "туристических маршрутов.

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Она имеет всю необходимую инфраструктуру для создания музейного комплекса, который будет демонстрировать весь промышленный потенциал Украины", — заявил Лукеря.

Лукеря отметил, что в 2021 году Минрегион планирует провести технико-экономическое обоснование трансформации шахты. Полученные выводы покажут, как лучше использовать эту инфраструктуру, чтобы в 2022 году потенциально привлечь как частное, так и государственное финансирование для восстановления этой территории.

"Сегодня значительно уменьшилось количество добычи угля, и, соответственно, населения, занятого в этой области. Ключевой вопрос на который мы должны дать ответ как министерство: чем заменить поступления в местный бюджет вместо шахт и где люди будут работать. Поэтому наша задача — обеспечить справедливую трансформацию угольных территорий, сохранить поступления в местные бюджеты, создать рабочие места", — отметил замминистра.

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Отмечается, что проекты ревитализации планируется внедрять во всех регионах, которые зависят от добычи угля. Ведь шахты имеют необходимую инфраструктуру, которую надо сохранить и использовать для реализации других проектов.

Так, для этого в течение следующего года будет определено направление трансформации таких территорий. По каждой территории будет подготовлено технико-экономическое обоснование, содержащее выводы международных специалистов по стоимости и целесообразности реализации того или иного проекта.

На основе выводов будут выбирать направления будущих проектов. Соответствующие задачи и проекты, которые необходимо реализовать, будут определены в комплексной Государственной программе трансформации угольных территорий до 2030 года.

Напомним, в мае 2019 года во Львовской области произошло обрушение пород на шахте "Лесная", в результате чего погибли двое горняков.

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