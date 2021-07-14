В Минэнерго могут прикрывать схемы по импорту угля из ЛДНР, — эксперт

Есть большие основания предполагать, что с приходом Германа Галущенко и Алексея Куракова в Министерство энергетики структура импорта неблагоприятно меняется за счет России и Беларуси, а пребывание в их орбите "угольного менеджера" Януковича-младшего Сергея Кузяры может указывать на то, что опять выстраивается схема ввоза в Украину угля из ЛДНР



Об этом в блоге на сайте "Комментарии" написал политический эксперт Юрий Гаврилечко.



По его словам, "импорт угля в Украину "вырос с начала года на 17,6%. Такую информацию дает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. И задает, по сути, риторический вопрос Минэнерго — это и есть программа реструктуризации угольной промышленности, при которой угля ввозят в Украину больше, а своего добывают меньше? Действительно, какие-то "угольные" перекосы отмечаются после назначения главой Минэнерго Германа Галущенко, который в свою очередь привел в министерство своим заместителем и ответственным за угольную отрасль Алексея Куракова".



"В официальной биографии Куракова отмечается, что он 16 лет работает в угольной отрасли, а перед назначением замминистра был членом дирекции "Центрэнерго". Однако в СМИ Куракова больше называют одним из "угольных менеджеров" в структурах Януковича-младшего. Источники в Минэнерго поделились, что после прихода Куракова в министерство у его главы Галущенко могут появится два новых советника по угольным вопросам — экс-совладелец шахты "Краснолиманская" Сергей Кузяра и его партнер Виталий Беляков", — отметил эксперт.



Гаврилечко также добавил, что и Кузяра и Беляков в СМИ фигурировали, как и Кураков, в качестве "угольных менеджеров" Януковича-младшего. "После бегства Януковича Кузяра остался на плаву и появлялся в журналистских расследованиях и на "пленках Медведчука", как возможный поставщик в Украину и, в частности, на "Центрэнерго", угля из ЛДНР. Уголь, естественно, по документам "перебивался" в импортный из России и Беларуси. Куратором этой схемы якобы был Виктор Медведчук и его соратник нардеп Тарас Козак", — написал эксперт.



"Интересно, что СМИ, например, "Новое время", также указывало на связи Сергея Кузяры с уже бывшим послом России в Украине Михаилом Зурабовым. Тот в свою очередь связан с беларуским олигархом Николаем Воробьем, который предоставил свой самолет для вылета из Украины… сюрприз… соратнику Медведчука Тарасу Козаку", — добавил Гаврилечко.



По словам эксперта, "посредничество" Медведчука-Козака в "торговле между Россией и Украиной для них закончилось плохо. Санкциями. А вот Сергей Кузяра, похоже, снова при делах. И россияне, "потеряв" Медведчука, нашли нового "посредника". Кузяра еще с 2019 года развернул медийную активность, предлагая свои услуги новой власти в качестве специалиста по реформированию угольной отрасли".

"А теперь вернемся к росту импорта угля в Украину. Откуда он берется? Есть большие основания предполагать, что с приходом Галущенко и Куракова в министерство структура импорта так неблагоприятно меняется за счет России и Беларуси, а нахождение в их орбите Кузяры может указывать на то, что опять выстраивается схема ввоза в Украину угля из ЛДНР, который по документам проходит, как российский и/или беларуский. Собственно, это и может быть ответом на риторический вопрос, заданный в начале поста. Если быть предельно откровенным, то, похоже, что пока президент и СНБО прикрывают одни схемы Медведчука-Козака, под сенью самого Минэнерго уже вырастают новые аналогичные, только посредниками выступают другие люди, но суть та же — Украина финансирует террористов на Донбассе", — подытожил эксперт.

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Напомним, Верховная Рада назначила Германа Галущенко министром энергетики 29 апреля. До этого назначения он в последнее время был вице-президентом НАЭК "Энергоатом".