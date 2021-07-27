"Центрэнерго" завершило 2 квартал с прибылью 204 млн гривен

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" по итогам 2 квартала 2021 года получила чистую прибыль в размере 203,5 млн гривен.

Об этом свидетельствуют финансовые итоги компании за 1 полугодие 2021 года, обнародованные пресс-службой "Центрэнерго".

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"Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за II квартал 2021 года оказались положительными, несмотря на критическую ситуацию, которая сложилась в мае-июне на рынке электрической энергии. Реализация выбранной рыночной стратегии биржевых торгов, прямые контракты на поставку угля с государственными шахтами, оптимизация затрат позволили компании получить чистую прибыль в размере 203,5 млн грн", — сообщает пресс-служба.

В компании отметили, что 1 квартал был завершен с убытком, но компании удалось переломить негативный тренд.

"Если динамика доходности останется неизменной, то к концу года можно прогнозировать выход компании на прибыльную деятельность. Сегодня менеджмент предпринимает все возможные меры по обеспечению безаварийной работы оборудования ТЭС компании, проведение полных и своевременных расчетов с государственными угледобывающими предприятиями за поставленную угольную продукцию и остается надежным участником рынка электрической энергии Украины, обеспечивая постоянство работы ОЭС", — говорится в сообщении компании.

По состоянию на 1 июля на складах электростанций "Центрэнерго" накоплено 306 тыс. тонн топлива. Компания старается делать все, чтобы зайти в 4 квартал с запасами согласно графику накопления топлива на складах ТЭС, утвержденному Минэнерго.

В июне текущего года, согласно решению Общего собрания по итогам работы за 2020 год, Общество выплатило дивиденды акционерам в размере 30,576 млн грн, в т. ч. государственная доля составила 23,938 млн грн. За 6 месяцев 2021 года уплачено в пользу государства в бюджеты всех уровней 1,425 млрд грн.

В компании отметили, что энергетикам сейчас приходится работать в крайне нестабильных и сложных условиях.

Стоит напомнить также, что первый квартал был убыточным из-за существенного увеличения объема производства электрической энергии, критического снижения запасов угля на ТЭС и включения в работу блоков на природном газе для поддержания работы объединенной энергосистемы Украины в критически тяжелое время экстремально низких температур и отсутствия существенного дополнительного объема генерации на других тепловых электростанциях.

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