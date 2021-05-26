В Украине запретили импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября 2021 года.

Это решение регулятор принял 26 мая, сообщает Liga.net.

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"Пример этой зимы — импорт был необходим, но это не значит, что мы не продлим запрет (после 1 октября). Сегодня мы готовы это сделать до 1 октября", — заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Согласно проекту постановления, решение НКРЭКУ вступает в силу со дня его принятия.

По словам Тарасюка, это решение — инициатива Министерства энергетики.

Он отметил, что теоретически остановка импорта может привести к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке.

"С технической точки зрения, на совместных совещаниях с НЭК "Укрэнерго" и министерством мы пришли к мысли, что мы должны мониторить состояние подготовки к осенне-зимнему периоду, состояние накопления угля", — добавил глава регулятора.

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Ранее Тарасюк заявлял, что импорт электроэнергии из РФ и Беларуси нужен для обеспечения конкуренции.

В свою очередь экс-министр энергетики Ольга Буславец заявляла, что импорт электричества из соседних стран "недопустим даже в мыслях", так как это негативно повлияет на НАЭК "Энергоатом" и тепловую генерацию Украины.

В то же время, по данным "Укрэнерго", законодательного запрета на импорт электроэнергии из России нет.

Напомним, 18 мая 2021 года министр энергетики Герман Галущенко призвал НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Он считает, что такой импорт может угрожать энергетической безопасности. В Нацкомиссии предложили ограничить импорт до 0 МВт до 1 октября.

Как сообщалось, в 2020 году Украина импортировала 0,2 млрд кВт-ч электроэнергии из России и Беларуси, что составило 0,15% от общего потребления страны.