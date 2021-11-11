Украина опять запросила аварийную помощь электричеством. На этот раз у Словакии

11 нобяря Украина вынуждено импортировала 100 МВт электроэнергии у Словакии в рамках аварийной помощи из-за аварии на Бурштынской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"11 ноября с 16:00 диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" по обеспечению операционной безопасности и избежанию отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС" активировал аварийную помощь с энергосистемы Словакии величиной 100 МВт", — сказано в сообщении.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Сообщается, что причиной запроса аварийной помощи стало аварийное отключение из-за свищей в котлах в 04:14 блока №9 и в 08:24 блока №4 "ДТЭК Бурштынской ТЭС". В результате по состоянию на 13:00 в аварийном ремонте находились сразу 4 блока Бурштынской ТЭС и еще 3 — в текущем ремонте. Всего лишь 5 блоков Бурштынской ТЭС находятся в работе. Соответственно для покрытия потребностей в электроэнергии остальных потребителей в зоне "острова Бурштынской ТЭС" НЭК "Укрэнерго" активировала аварийную помощь.

При этом перед активацией аварийной помощи на "Бурштынской ТЭС" был досрочно выведен из ремонта энергоблок №2. После того как указанный блок был загружен до мощности 100 МВт, аварийную помощь в "остров Бурштынской ТЭС" деактивировали.

Напомним, 2 ноября в связи с аварийными ремонтами на ряде теплоэлектростанций компании ДТЭК в энергосистеме Украины возник дефицит электроэнергии. В результате этого "Укрэнерго" вынуждено импортировать 3 500 МВт-ч электроэнергии из Беларуси в рамках аварийной помощи.