"Надеюсь, что это фейк": Разумков выступил против переименования Украины

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает неконструктивными предложения об изменении названия страны. Об этом он сказал на брифинге 6 сентября.

"Иногда лучше жевать, чем говорить. Действительно, Украине сегодня нужны изменения, нужны реформы, но точно ей не надо менять название. Мы с вами живем в государстве Украина, и я думаю, что это устраивает 99% наших граждан... Я уверен, что играться с названием Украина, названием государства, и тем более пытаться на нем, извините за сленг, как-то хайпануть, — это точно не государственническая позиция", — сказал Разумков.

При этом он добавил, что не располагает информацией о том, что в Офисе президента готовится такой законопроект. "Надеюсь, что это фейк", — добавил спикер.

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Разумков также дипломатично заметил, что не знает, "в каком состоянии люди дают комментарии", намекая на заявление спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Арестовича.

Напомним, что Арестович в конце августа сделал скандальное заявление, что Украину следует переименовать в Русь-Украину, поскольку именно Украина является наследницей Киевской Руси, а Россия лишь "с натяжкой может претендовать" на ее наследие.

"Надо у них отобрать бренд русских, в конце концов. Я борюсь над тем, чтобы мы называли войну правильно — русско-российская война. Сейчас же идет русско-российская война, так чтобы потроллить по-настоящему. Русь — это мы... Русы, русины... Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему, в конце концов", — заявил он.

Однако, реагируя на заявление Разумкова, в комментарии AP News Арестович заявил, что в ОП все же не намерены инициировать переименование страны.

"В офисе никто не собирается ничего переименовывать. Это мое личное мнение, и надо понимать, где говорит сотрудник Офиса, а где Алексей Арестович, у которого своя огромная аудитория, своя логика и свои взгляды на жизнь. В стране же свобода слова, ее вроде бы еще никто не запрещал. Весь этот разговор и все эти идеи — это моя частная инициатива", — сказал он.

Также представитель Украины в ТКГ добавил, что фраза "мы сейчас работаем над этим" была сказана в шутку и была просто "фигурой речи".

"Мы сейчас над этим работаем — это фигура речи. Если у человека спросить: "А когда будет третий ребенок?", он может ответить: "Мы сейчас над этим работаем". Это просто выражение, которое сказано не во время официального спича. У меня в шутку спросили: "Когда ждать указа президента?", и я в шутку ответил: "Мы над этим работаем", — заявил советник главы ОП.

Сам он при этом является сторонником переименования как "восстановления исторической справедливости".

"Это не самоцель нынешнего военно-политического руководства страны, и точно не готовится как программа или как документ, я это гарантирую. Это просто мое частное мнение, мой ответ на российскую пропаганду, которая напрасно пытается выстроить свою историографию и претензии на один народ, что и в статье Путина проявлено. Я влупил в самое сердце дракона, так сказать", — заявил Арестович.

На вопрос, как он относится к словам Разумкова о "хайпе" с его стороны, Арестович заявил, что спикер парламента не разобрался в ситуации.

"Когда обыватель подхватывает хайп — это одно, но когда это делает глава парламента, а не разобравшись, ну о чем тут можно говорить", — сказал Арестович.

Отметим, что до этого с подобным посылом выступил президент Владимир Зеленский по случаю Дня крещения Киевской Руси.

"Это официальное, а главное — исторически справедливое название праздника, которое акцентирует неразрывность двух государств. Между Киевской Русью и Украиной — тысяча лет и один знак. В тексте соответствующего указа президента Украины между ними стоит тире. И это не просто знак препинания", — считает он.

По мнению главы государства, тире в названии праздника является знаком того, что Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Он отметил, что этот факт не нуждается в каких-то особых обоснованиях, намекнув на недавнюю статью президента России Владимира Путина, в которой тот заявил, что "и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы".

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"Эти слова — не дань конъюнктуре, а дань истине и справедливости. Киевская Русь — это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров", — заявил Зеленский.

Напомним, что, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 41% жителей Украины согласны с мнением Путина о том, что русские и украинцы являются одним народом, принадлежащим к одному историческому и духовному пространству.

Кроме того, респондентов спрашивали, какая страна из двух — Украина или Россия — является наследницей Киевской Руси. 75% выбрали вариант "скорее, Украина", 8% — "скорее, Россия", 9% — ни одна из них", а еще 8% затруднились с ответом.

