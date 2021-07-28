Зеленский — Путину: "Дальним родственникам не стоит посягать на наследие Киевской Руси"

Президент Владимир Зеленский выпустил видеообращение по случаю 1033-летия крещения Киевской Руси, в котором подчеркнул преемственность Украины от этого древнего государства.

"Сегодня мы отмечаем День крещения Киевской Руси — Украины. Это официальное, а главное — исторически справедливое название праздника, которое акцентирует неразрывность двух государств. Между Киевской Русью и Украиной — тысяча лет и один знак. В тексте соответствующего указа президента Украины между ними стоит тире. И это не просто знак препинания", — считает он.

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По мнению главы государства, тире в названии праздника является знаком того, что Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы. Он отметил, этот факт не нуждается в каких-то особых обоснованиях, намекнув на недавнюю статью президента России Владимира Путина, в которой тот описал свое видение исторического пути русских и украинцев и современных взаимоотношений.

"В ее столице, которая является столицей современной Украины, началась история христианства в Восточной Европе, когда 1033 года назад Великий князь Киевский Владимир окрестил Киевскую Русь. Киевскую Русь — Украину. Это не часть нашей истории, это и есть наша история. Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах", — заявил Зеленский.

Президент указал, что именно в церкви Спаса на Берестове, которая впервые упоминается в 1072 году и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук Владимира — великий князь Киевский и основатель Москвы Юрий Долгорукий.

Он также перечислил ряд других памятников периода Киевской Руси в Киеве и других местах Украины и ряд городов, основанных в это время, что, по словам президента, свидетельствует об историческом единстве всех украинцев.

"Это и Владимирский собор в украинском Крыму, в украинском Херсонесе, где украинский правитель, Великий князь Киевский Владимир, по одной из версий, принимал крещение", — отметил также Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что все украинцы, из любого уголка Украины являются "одним большим украинским народом".

"Эти слова — не дань конъюнктуре, а дань истине и справедливости. Киевская Русь — это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву — ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров", — заявил Зеленский.

Напомним, что в опубликованной 12 июля пресс-службой Кремля статье Путин, уже неоднократно заявлявший, что считает русских и украинцев одним народом, снова употребил этот тезис, а также назвал наследниками Киевской Руси и русских, и украинцев, и белорусов.

"И русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном пространстве — от Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева и Чернигова — были объединены одним языком (сейчас мы называем его древнерусским), хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей. А после крещения Руси — и одной православной верой. Духовный выбор святого Владимира, который был и Новгородским, и великим Киевским князем, и сегодня во многом определяет наше родство", — написал он.

Напомним, что согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 41% жителей Украины согласны с мнением Путина о том, что русские и украинцы являются одним народом, принадлежащим к одному историческому и духовному пространству.

Кроме того, респондентов спрашивали, какая страна из двух — Украина или Россия — является наследницей Киевской Руси. 75% выбрали вариант "скорее, Украина", 8% — "скорее, Россия", 9% — ни одна из них", а еще 8% затруднились с ответом.



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