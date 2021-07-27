Общество 20 минут назад

Крестный ход в Киеве парализовал движение транспорта (ВИДЕО)

Из-за мероприятия было перекрыто движения автотранспорта в центре столицы

Фото: Facebook/Андрей Смолий Фото: Facebook/Андрей Смолий
Фото: Facebook/Андрей Смолий

Сегодня, 27 июля, в центре Киева по случаю Дня Крещения Киевской Руси-Украины прошел молебен и крестный ход верующих Украинской церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Молебен, который возглавил предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий начался в 13:00 на Владимирской горке.

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По словам очевидцев, из-за мероприятия было перекрыто движения автотранспорта в центре столицы.

Как отметил политический эксперт Андрей Смолий, в мероприятии принимали участие около 100 тысяч паломников УПЦ МП. При этом, по его словам, они не соблюдали меры предосторожности в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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"Столицу охватили страшные пробки. Но хуже всего, что этому филиала РПЦ безразлично карантины, на любые ограничения на социальную дистанцию, на защитные маски. Не исключаю, что после российских "гастролей" в Украине резко увеличится количество инфицированных. О ситуации с вирусом "Дельта" на россии и говорить нечего", — написал Смолий.

Напомним, 27 июля из-за массовых мероприятий по случаю празднования 1033-летия Крещения Руси в Киеве усилена безопасность и временно ограничено движение транспорта на центральных улицах.

Ранее сообщалось, что народного депутата от Оппозиционной платформы — За жизнь (ОПЗЖ) Вадима Новинского занесли в черный список сайта "Миротворец" как агента влияния Русской православной церкви (РПЦ) в Украине.

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