Транспорт 1 час назад

Крещение Киевской Руси: в Киеве из-за крестного хода перекрывают движение транспорта

Сегодня в Киеве состоится крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси.

Софийский собор. Фото: Delo.ua Софийский собор. Фото: Delo.ua
Софийский собор. Фото: Delo.ua

27 июля из-за массовых мероприятий по случаю празднования 1033-летия Крещения Руси в Киеве будет усилена безопасность и временно ограничено движение транспорта на центральных улицах.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, сегодня, 27 июля, согласно поданным заявкам, состоится крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси.

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"В связи с этим правоохранители заступят на усиленное дежурство улиц столицы. Также в целях предупреждения правонарушений в местах массового скопления граждан за порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрыво-технической службы, кинологи со служебными собаками и других профильных служб", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 июня 2020 года из-за сообщения о заминировании полиция перекрывала мост Метро в Киеве. Анонимный звонок о минировании поступил в 13:41 по телефону 102. Звонивший угрожал взорвать мост.

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В связи с этим поезда метро курсировали от станции "Академгородок" до "Арсенальной" и от "Лесной" до "Дарницы".

При этом автомобили сотрудники правоохранительных органов разворачивали в объезд.

Впоследствии мужчину, который сообщил о "заминировании" моста, задержали. У него не было взрывного устройства — он имел при себе муляж, в котором находилась земля.

3 июня Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому Виталию Ткаленко меру пресечения в виде ареста до 29 июля с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч грн.

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