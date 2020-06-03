"Минер" киевского моста арестован, но может выйти под залог (ВИДЕО)

Сегодня, 3 июня, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения мужчине, который 2 июня заявил о заминировании моста Метро в Киеве.

Как сообщает пресс-служба суда, он арестован на два месяца с правом выхода под залог в 315 тысяч грн.

"По результатам рассмотрения ходатайства постановлением следственного судьи от 03 июня 2020 года, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной мерой пресечения в виде залога в размере 315,3 грн", — говорится в сообщении.

По информации "Корреспондента", в ходе заседания суда адвокат мужчины предоставила справку о нестабильном психоэмоциональном состоянии подсудимого, которое может ухудшиться в случае пребывания под стражей.

"Я понимаю, что помешал немного людям. До этого постоянно думал, хотел все время жизнь покончить самоубийством, а потом думаю, что терять? Можно и взрывчатку типа", — сказал подсудимый.

Мужчина нигде не работает, его мать лечится в психбольнице. Собственные проблемы с психическим здоровьем он заметил около полугода назад.

Он также заявил, чтобы его "отпустили домой или лечили", так как в СИЗО сидеть он не планирует.

Напомним, 1 июня из-за сообщения о заминировании полиция перекрывала мост Метро в Киеве. Анонимный звонок о минировании поступил в 13:41 по телефону 102. Звонивший угрожал взорвать мост.

Полиция через некоторое время задержала мужчину. Им оказался житель Киево-Святошинского района Киевской области 1988 года рождения. В пакете у него был муляж взрывного устройства.

Это уже второй подобный случай за последний год. В сентябре 2019 года бывший военнослужащий также остановил движение по мосту Метро и угрожал его взорвать. Тогда полиция проводила спецоперацию, в ходе которой минер стрелял и сбил дрон полицейских, но в результате все же сдался полиции — его задержали и, впоследствии, он был направлен на психиатрическое лечение.