Экс-глава ГУР Бурба уволился из Вооруженных сил Украины

Бывший начальник Главного управления разведки генерал-полковник Василий Бурба уволился из Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Как выяснилось, министр обороны Алексей Резников подписал рапорты Бурбы об уходе 15 декабря.

Бурба написал рапорт об увольнении в сентябре этого года. Тогда министром обороны был Андрей Таран, но по неизвестным причинам так и не подписал его.

Кода Резников сменила Тарана на посту министра обороны, Бурба повторено подал рапорт об увольнении. И вот 15 декабря Резников его подписал.

Напоминаем, что в июле 20220 года в Беларуси задержали боевиков "Вагнера". Украина проводила спецоперацию, чтобы задержать преступников. Однако белорусские власти передали их России. Как раз в этот период Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны.

Позже издания Bellingcat и The Insider опубликовали первую часть расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК “Вагнер”.

Через некоторое время после публикации громкого расследования Бурба заявил, что он получил указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которое передал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства сначала никак не реагировал на заявления экс-главу ГУР. Но позже, во время своего пресс-марафона, Зеленский заявил, что Бурба, пользуясь своей должностью, продавал информацию. По его информации, Бурба зарабатывал большие деньги с помощью своего такого бизнеса. В результате он построил себе дом за 11 миллионов (президент не уточнил, о какой валюте идет речь).

В свою очередь Бурба сообщил, что подаст в суд на Зеленского из-за его высказывания. Позже экс-главу ГУР рассказал, что ему якобы предлагали должность посла, чтобы он не предавал публичности информацию по “делу вагнеровцев” а также шантажировали его с этой же целью.

Кроме того, бывший руководитель военной разведки заявил, что операция провалилась из-за ее переноса и вероятного звонка из Украины в Беларусь.