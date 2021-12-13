Генерал Бурба заявил об угрозах и попытке "купить" его молчание по делу "вагнеровцев"

Бывший начальник Главного управления разведки генерал-полковник Василий Бурба заявил, что ему предлагали должность посла, чтобы он не предавал публичности информацию по “делу вагнеровцев” а также шантажировали его с этой же целью. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Настоящее время".

По словам Бурбы, в начале 2021 года руководитель одной из украинских спецслужб, которому были делегированы полномочия Офисом президента Украины, предложил "уехать послом в одну из стран" в обмен на отрицание самого факта существования операции по захвату "вагнеровцев". Он отказался, после чего в ход пошли угрозы уголовными делами, снятием охраны и запретом на выезд из Украины.

Кроме того, бывший руководитель военной разведки заявил, что операция провалилась из-за ее переноса и вероятного звонка из Украины в Беларусь.

"Основной вариант для меня — это звонок в Беларусь, и это предательство. У нас есть люди, которые работают не на Украину, а на другие государства, есть «кроты», делающие все для того, чтобы подобные операции не увенчались успехом. Если был подобный звонок в Беларусь, то президент Украины должен был знать о нем", — сказал Василий Бурба.

Также он отметил, что ему уже более 2-х месяцев не дают подписать протокол с его показаниями Парламентской временной следственной комиссии. Причин задержки, кроме как в попытке фальсифицировать его показания, генерал не видит.

Напомним, Бурба пообещал подать в суд на Зеленского в ответ на его обвинение.

В свою очередь в Bellingcat обвинили Зеленского в утаивании правды о срыве операции по захвату "вагнеровцев".