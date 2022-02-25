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Під Маріуполем іде танковий бій

Під Маріуполем іде танковий бій
Фото: AFP

Сьогодні, 25 лютого, у Маріуполі знову посилились бойові дії. Про це на брифінгу заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, російські танки наближаються до міста.

"Російські танки рухаються у бік Маріуполя. Триває бій за 15 кілометрів від міста. Якщо військові дадуть знак про небезпеку, у місті прозвучать сирени, які свідчать про необхідність перейти до притулку", – повідомив Бойченко.

Раніше повідомлялося, що у районі Старобільська (Луганська область) українська артилерія розбила колону російської техніки.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок військової операції на Донбасі. Росія завдала ударів по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі.

Цього ж дня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що станом на 10.30 українська армія повернула під повний контроль міста Маріуполь Донецької області та Щастя Луганської області.

Автор:
Дмитро Нарожний