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Под Старобельском ВСУ разбили колонну российской военной техники
В районе Старобельска (Луганская область) украинская артиллерия разбила колонну российской техники.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС). По данным ООС, техника готовилась к переправе через реку Айдар.
"Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. В результате оккупанты понесли потери и отступили", – говорится в сообщении.
Напомним, сегодня российские военные захватили два автомобиля Вооруженных сил Украины, переоделись в украинских бойцов и пытались проникнуть в центр Киева со стороны Оболони.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, оккупанты были уничтожены.
Кроме этого, на подходе к Чернигову украинским военным удалось отбить атаку российских войск, а также захватить вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 25 февраля, российские войска нанесли воздушные удары по разным городам Украины.
Так, противник атаковал украинские подразделения в районе Кропивницкого, а также выпустил ракету по аэродрому в Ровно.