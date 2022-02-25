Под Старобельском ВСУ разбили колонну российской военной техники

В районе Старобельска (Луганская область) украинская артиллерия разбила колонну российской техники.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Операции объединенных сил (ООС). По данным ООС, техника готовилась к переправе через реку Айдар.

"Враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла, нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск. В результате оккупанты понесли потери и отступили", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские военные захватили два автомобиля Вооруженных сил Украины, переоделись в украинских бойцов и пытались проникнуть в центр Киева со стороны Оболони.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, оккупанты были уничтожены.

Кроме этого, на подходе к Чернигову украинским военным удалось отбить атаку российских войск, а также захватить вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 25 февраля, российские войска нанесли воздушные удары по разным городам Украины.

Так, противник атаковал украинские подразделения в районе Кропивницкого, а также выпустил ракету по аэродрому в Ровно.