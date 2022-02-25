Під Старобільськом ЗСУ розбили колону російської військової техніки

У районі Старобільська (Луганська область) українська артилерія розбила колону російської техніки.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил (ООС). За даними ООС, техніка готувалася до переправи через річку Айдар.

"Ворог прорвався через український кордон і намагався зайти з тилу, завдати удару і розірвати лінію оборони українських військ. В результаті окупанти зазнали втрат і відступили", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські військові захопили два автомобілі Збройних сил України, переодяглися в українських бійців і намагалися проникнути до центру Києва з боку Оболоні.

За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, окупантів було знищено.

Крім цього, на підході до Чернігова українським військовим вдалося відбити атаку російських військ, а також захопити ворожі трофеї у вигляді техніки та документів із особистими даними росіян.

Як повідомлялося раніше, у п'ятницю, 25 лютого, російські війська завдали повітряних ударів по різних містах України.

Так, противник атакував українські підрозділи в районі Кропивницького, а також випустив ракету аеродромом у Рівному.