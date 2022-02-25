Втрати військ РФ в Україні за 25 лютого перевищили 1000 осіб — Сухопутні війська ЗСУ

За час вторгнення в Україну російські війська зазнали великих втрат — за добу, 25 лютого, станом на 14.30, знищено понад 1000 окупантів. Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

Українські військові стверджують, що така кількість втрат військовослужбовців за добу під час бойових дій Російська Федерація не зазнавала ще жодного збройного конфлікту, який розпочинала.

"Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, тому що Збройні сили України стійко утримують оборону і захищатимуть свою землю від окупанта", — йдеться у повідомленні.

При цьому війська РФ здійснюють обстріл, від яких страждають мирні жителі — вже загинули двоє дітей.

Нагадаємо, 25 лютого російські окупанти намагаються оточити Київ – вони наступають одразу на двох напрямках.

Цього ж дня підрозділи Оперативного командування "Північ"/Operational Command "North" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на мінському напрямку на Чернігівщині. Посилилися бойові дії і в Маріуполі — біля міста триває танковий бій.