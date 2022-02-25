Россия готова отправить в Минск делегацию на переговоры с Украиной — Песков

Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию из представителей министерств обороны и иностранных дел, а также Администрации президента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает российский "Интерфакс".

"В ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Администрации президента для переговоров с украинской делегацией", — сообщил он.

Как указал Песков, изначально Путин говорил о том, что целью проводящейся в Украине операции является помощь "ДНР" и "ЛНР", "в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины".

По словам спикера Кремля, эти понятия являются "неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", о готовности к переговорам по которому утром заявила украинская сторона.

Немного ранее Песков в ходе общения со СМИ в ответ на вопрос, признают ли в Кремле статус Зеленского в качестве президента Украины, ответил: "Да, конечно, Владимир Зеленский — президент Украины. Да".

При этом он назвал "скорее, движением в сторону позитива" заявления из Киева о готовности обсуждать нейтральный статус Украины, но более конкретную реакцию тогда не озвучил.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, узнав о предложении Зеленского, как сообщают российские СМИ, заявил на встрече с "коллегами" из "ДНР" и "ЛНР", что не верит в искренность слов украинского президента.

"Он сейчас вам просто говорит неправду — врет, по-простому говоря, когда заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус", — заявил российский министр.

Песков при этом отказался комментировать эти слова Лаврова. "К сказанному мной мне нечего добавить", — подчеркнул спикер Кремля.

Напомним, что ранее в пятницу о необходимости переговоров с РФ заявил сперва советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметивший, что "Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров", в том числе и сейчас, когда Россия пошла на полномасштабное вторжение.

"Украина считает необходимым скорейшее прекращение боевых действий и восстановление нормальной жизни людей. Если из Москвы мы слышим, что в таком разговоре их интересует тема нейтрального статуса, то мы не боимся такой темы и в рамках широкого диалога о гарантиях безопасности государства и людей можем обсуждать и такую тему", — сказал представитель офиса.

Зеленский в свою очередь в ходе брифинга в ОП призвал Путина "садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".