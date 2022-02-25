Росія готова відправити до Мінська делегацію на переговори з Україною — Пєсков

Росія готова відправити до Мінська на переговори з Україною свою делегацію із представників міністерств оборони та закордонних справ, а також Адміністрації президента. Про це заявив журналістам речник російського президента Дмитро Пєсков, передає російський "Інтерфакс".

"У відповідь на пропозицію Зеленського Володимир Путін готовий направити до Мінська російську делегацію на рівні представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ та адміністрації президента для переговорів із українською делегацією", — повідомив він.

Як вказав Пєсков, Путін ще спочатку заявляв про те, що метою операції, яка проводиться в Україні, є допомога "ДНР" і "ЛНР", "у тому числі шляхом демілітаризації та денацифікації України".

За словами спікера Кремля, ці поняття є "невід'ємним компонентом нейтрального статусу", про готовність до переговорів щодо якого вранці заявила українська сторона.

Трохи раніше Пєсков у ході спілкування зі ЗМІ у відповідь на питання, чи визнають у Кремлі статус Зеленського як президента України, відповів: "Так, звичайно, Володимир Зеленський – президент України. Так".

При цьому він назвав "швидше рухом у бік позитиву" заяви з Києва про готовність обговорювати нейтральний статус України, але більш конкретну реакцію тоді не озвучив.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, дізнавшись про пропозицію Зеленського, як повідомляють російські ЗМІ, заявив на зустрічі з "колегами" з "ДНР" та "ЛНР", що не вірить у щирість слів українського президента.

"Він зараз вам просто говорить неправду — бреше, попросту кажучи, коли заявляє, що він готовий обговорювати нейтральний статус", — заявив російський міністр.

Пєсков при цьому відмовився коментувати ці слова Лаврова. "До сказаного мною мені нічого додати", — наголосив спікер Кремля.

Нагадаємо, що раніше в п'ятницю про необхідність переговорів з РФ заявив спочатку радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, який зазначив, що "Україна завжди залишала і залишає простір для переговорів", зокрема й зараз, коли Росія пішла на повномасштабне вторгнення.

"Україна вважає за необхідне якнайшвидше припинення бойових дій та відновлення нормального життя людей. Якщо з Москви ми чуємо, що в такій розмові їх цікавить тема нейтрального статусу, то ми не боїмося такої теми і в рамках широкого діалогу про гарантії безпеки держави та людей можемо обговорювати і таку тему", — сказав представник офісу.

Зеленський у свою чергу під час брифінгу в ВП закликав Путіна "сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".