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Уряд відновлює тимчасово призупинені бюджетні видатки

Сергій Корецький
Уряд відновлює тимчасово призупинені бюджетні видатки

Уряд поступово відновлює фінансування бюджетних видатків, які раніше довелося тимчасово призупинити через нестачу коштів. Зокрема, фінансування повертають для регіонів, а подальше відновлення платежів залежатиме від надходження міжнародної допомоги.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За його словами, цього тижня Верховна Рада підтримала низку законопроєктів, ухвалення яких відкриває можливість отримати частину міжнародної фінансової допомоги для покриття дефіциту державного бюджету у 2026 році.

Наразі уряд прискорює необхідні процедури, щоб кошти від міжнародних партнерів надійшли Україні якомога швидше.

"Від цього залежить отримання міжнародної допомоги в повному обсязі та можливість подальшого відновлення вимушено призупинених видатків", — наголосив Корецький.

Він також зазначив, що уряд розраховує на подальше ухвалення парламентом рішень, необхідних для виконання умов міжнародних програм фінансування.

Раніше через дефіцит коштів уряд був змушений призупиняти видатки, які не належать до першочергових. Фінансування таких напрямів мало відновлюватися після надходження коштів від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше Корецький заявляв, що через дефіцит бюджету непершочергові державні видатки тимчасово призупинятимуть до надходження міжнародного фінансування.

Автор:
Тетяна Гойденко

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