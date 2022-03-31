Австралія вводить мито 35% на весь імпорт із Росії та Білорусі

Уряд Австралії вирішив посилити санкції проти Росії та Білорусі через цинічне вторгнення в Україну та криваву війну.

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Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, йдеться в офіційній заяві уряду.

"Уряд Австралії вживає подальших заходів щодо збільшення економічних витрат для Росії після її незаконного вторгнення в Україну за підтримки Білорусі, застосовуючи додаткові мита у розмірі 35% на весь імпорт із Росії та Білорусі", - йдеться у заяві.

Рішення набуде чинності з 25 квітня на додаток до діючих зараз загальних ставок мита.

З 25 квітня також набуде чинності заборона імпорту нафти та інших енергоносіїв.

Моррісон наголосив, що Австралія солідарна з Україною у боротьбі проти агресії Росії.

"Австралія підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і продовжує закликати Росію припинити своє несправедливе та незаконне вторгнення в Україну", - сказав він.

"Австралія, після виступу Володимира Зеленського в парламенті цієї країни, вводить мито 35% на всі товари та відмовляється від російських нафти та газу. Ще один аргумент на користь нафтового ембарго, яке обвалить російську економіку. Робота продовжується", - написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram-каналі.

Крім того, щоб підтримати народ України, уряд Австралії надасть гуманітарну допомогу на суму 65 мільйонів доларів, 70 тисяч тонн енергетичного вугілля для підтримки енергетичної безпеки України, а також тимчасові візи для українців.