Великобританія запровадила санкції ще проти 1600 росіян та компаній із РФ

Міністерство закордонних справ Великобританії закриє доступ Росії до британських консалтингових, бухгалтерських та PR-послуг.

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Про це йдеться у пресрелізі британського уряду. З повним списком тих, хто потрапив під санкції, можна ознайомитися за цим посиланням.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс у середу, 4 травня, оголосила про заборону експорту послуг до Росії. "Це позбавляє їх можливості вести відносини з британськими секторами, які мають вирішальне значення для російської економіки", — йдеться у повідомленні.

Нові заходи означають, що російські підприємства більше не зможуть користуватися британськими бухгалтерськими, управлінськими та PR-послугами світового класу, на частку яких припадає 10% російського імпорту в цих секторах. Росія, йдеться у релізі, дуже залежить від західних сервісних компаній у виробництві та експорті промислових товарів, і сьогоднішні заходи ще більше посилять економічний тиск на путінську економіку.

"Ведення бізнесу з режимом Путіна є морально неспроможним і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань по всій Україні. Припинення доступу Росії до британських служб посилить тиск на Кремль і, зрештою, допоможе Путіну зазнати невдачі в Україні", — додала Трасс.

Також в уряді зазначили, що після публікації фінансованого Великобританією дослідження, яке викриває тактику кремлівської тіньової фабрики тролів, міністр закордонних справ також оголосила про 63 нові санкції, багато з яких торкнулися акторів та організацій з основних медіаорганізацій шляхом заморожування активів та заборон на поїздки.

"Занадто довго RT та Sputnik видавали небезпечне нісенітницю, прикриваючись серйозними новинами, щоб виправдати вторгнення Путіна в Україну. Вони вже були видалені з ефіру у Великій Британії, і ми заборонили будь-кому вести з ними справи. Тепер ми перекрили доступ до їхніх веб-сайтів, облікових записів у соціальних мережах та додатків, щоб ще більше зупинити поширення їхньої брехні", — додав міністр технологій та цифрової економіки Кріс Філп.

Нагадаємо, раніше уряд Австралії ввів цілеспрямовані фінансові санкції та заборони на поїздки ще на 110 людей у відповідь на війну Росії проти України.