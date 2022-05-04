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Великобританія запровадила санкції ще проти 1600 росіян та компаній із РФ

Великобританія запровадила санкції ще проти 1600 росіян та компаній із РФ

Міністерство закордонних справ Великобританії закриє доступ Росії до британських консалтингових, бухгалтерських та PR-послуг.

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Про це йдеться у пресрелізі британського уряду. З повним списком тих, хто потрапив під санкції, можна ознайомитися за цим посиланням.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс у середу, 4 травня, оголосила про заборону експорту послуг до Росії. "Це позбавляє їх можливості вести відносини з британськими секторами, які мають вирішальне значення для російської економіки", — йдеться у повідомленні.

Нові заходи означають, що російські підприємства більше не зможуть користуватися британськими бухгалтерськими, управлінськими та PR-послугами світового класу, на частку яких припадає 10% російського імпорту в цих секторах. Росія, йдеться у релізі, дуже залежить від західних сервісних компаній у виробництві та експорті промислових товарів, і сьогоднішні заходи ще більше посилять економічний тиск на путінську економіку.

"Ведення бізнесу з режимом Путіна є морально неспроможним і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань по всій Україні. Припинення доступу Росії до британських служб посилить тиск на Кремль і, зрештою, допоможе Путіну зазнати невдачі в Україні", — додала Трасс.

Також в уряді зазначили, що після публікації фінансованого Великобританією дослідження, яке викриває тактику кремлівської тіньової фабрики тролів, міністр закордонних справ також оголосила про 63 нові санкції, багато з яких торкнулися акторів та організацій з основних медіаорганізацій шляхом заморожування активів та заборон на поїздки.

"Занадто довго RT та Sputnik видавали небезпечне нісенітницю, прикриваючись серйозними новинами, щоб виправдати вторгнення Путіна в Україну. Вони вже були видалені з ефіру у Великій Британії, і ми заборонили будь-кому вести з ними справи. Тепер ми перекрили доступ до їхніх веб-сайтів, облікових записів у соціальних мережах та додатків, щоб ще більше зупинити поширення їхньої брехні", — додав міністр технологій та цифрової економіки Кріс Філп.

Нагадаємо, раніше уряд Австралії ввів цілеспрямовані фінансові санкції та заборони на поїздки ще на 110 людей у відповідь на війну Росії проти України.

Автор:
Ілля Требор