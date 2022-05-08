Україна отримає від Великобританії 1,6 млрд доларів як військову допомогу

Великобританія заявила, що надасть ще 1,3 мільярда фунтів ($1,6 млрд) у вигляді військової підтримки та допомоги Україні. Нова сума майже вдвічі перевищує попередні зобов'язання Великобританії щодо допомоги Україні. Про це повідомляє Reuters.

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В уряді країни заявили, що це найвищий рівень витрат на конфлікт із часів воєн в Іраку та Афганістані.

"Жорстокий напад Росії не тільки спричиняє незліченні руйнування в Україні — він також загрожує миру та безпеці у всій Європі", — сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Великобританія заявила, що додаткові витрати на Україну надходитимуть із резерву, який використовується урядом на випадок надзвичайних ситуацій.

Уряд також повідомив, що Джонсон проведе зустріч із провідними оборонними компаніями наприкінці травня, щоб обговорити збільшення виробництва.

Паралельно Великобританія активно тисне на російську економіку та запроваджує санкції проти країни-агресора. Зокрема, Міністерство закордонних справ Великобританії закриє доступ Росії до британських консалтингових, бухгалтерських та PR-послуг.

Крім того, Великобританія запровадила ембарго на товари з Росії загальною вартістю 1 млрд. фунтів.