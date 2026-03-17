Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: є постраждалі (ФОТО)

Російські війська уранці 17 березня атакували Запоріжжя, поціливши біля одного з терміналів логістичного оператора “Нова пошта".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні зранку ворог здійснив удар по інноваційному терміналу Січ у місті Запоріжжя. Всі співробітники, які перебували на зміні, живі. Частина працівників, які під час атаки знаходилися в укритті, 5 отримали контузії, 1 був поранений. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів, ми надаємо їм усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія наразі уточнює масштаби пошкоджень та робить все можливе для якнайшвидшого відновлення роботи терміналу.

Одразу після атаки "Нова пошта" переключилася на резервні логістичні потужності, щоб зберегти стабільність доставки.

Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, шість співробітників зазнали контузії, стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, 13 січня ворог здійснив ракетний удар по Харківському інноваційному терміналу компанії “Нова пошта”. Тоді загинуло чотири працівники. Майже повністю було знищено вантажний термінал та частково — поштовий.