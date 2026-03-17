Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Готівковий курс:

USD

44,40

44,25

EUR

51,35

51,10

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: є постраждалі (ФОТО)

нова пошта
Окупанти пошкодили термінал "Нової пошти" / Нова пошта

Російські війська уранці 17 березня атакували Запоріжжя, поціливши біля одного з терміналів логістичного оператора “Нова пошта".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні зранку ворог здійснив удар по інноваційному терміналу Січ у місті Запоріжжя. Всі співробітники, які перебували на зміні, живі. Частина працівників, які під час атаки знаходилися в укритті, 5 отримали контузії, 1 був поранений. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів, ми надаємо їм усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія наразі уточнює масштаби пошкоджень та робить все можливе для якнайшвидшого відновлення роботи терміналу.

Одразу після атаки "Нова пошта" переключилася на резервні логістичні потужності, щоб зберегти стабільність доставки. 

Як повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, шість співробітників зазнали контузії, стан ще двох людей медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, 13 січня ворог здійснив ракетний удар по Харківському інноваційному терміналу компанії “Нова пошта”. Тоді загинуло чотири працівники. Майже повністю було знищено вантажний термінал та частково — поштовий.

Автор:
Світлана Манько