Російський дрон влучив у відділення "Нової пошти" на Одещині: приміщення вигоріло вщент (ФОТО)

Внаслідок влучання російського безпілотника у селі Лиманка Одеської області повністю згоріло відділення "Нової пошти" №300. Персонал компанії не постраждав. Оператор уже пообіцяв компенсувати клієнтам оголошену вартість усіх знищених вогнем відправлень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

На місці надзвичайної події працюють представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та співробітники поліції. Оцінка наслідків атаки наразі триває. Точну інформацію про стан вантажів і кількість пошкоджених посилок встановлять після повної ліквідації пожежі.

На Одещині знищено відділення Нової пошти / Нова пошта

Компанія вже перебудувала логістичні маршрути, щоб клієнти змогли отримати свої відправлення без затримок. Невдовзі поряд із місцем руйнування буде встановлено мобільне відділення для обслуговування мешканців населеного пункту.

У "Новій пошті" пообіцяли компенсувати клієнтам оголошену вартість відправлень, які були знищені вогнем. Найближчим часом представники компанії зв’яжуться з кожним власником посилки особисто для уточнення деталей відшкодування коштів. Дізнатися актуальну інформацію про місцезнаходження вантажів можна самостійно в офіційному мобільному застосунку або на сайті компанії.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

25 травня російські війська вдарили керованими авіабомбами по відділенню №11 "Нової пошти" у Краматорську Донецької області. Близько 20% посилок опинилися під завалами.