Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,21

44,12

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Російський дрон влучив у відділення "Нової пошти" на Одещині: приміщення вигоріло вщент (ФОТО)

Нова пошта, пожежа, рятувальники
На Одещині знищено відділення "Нової пошти" / Нова пошта

Внаслідок влучання російського безпілотника у селі Лиманка Одеської області повністю згоріло відділення "Нової пошти" №300. Персонал компанії не постраждав. Оператор уже пообіцяв компенсувати клієнтам оголошену вартість усіх знищених вогнем відправлень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

На місці надзвичайної події працюють представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та співробітники поліції. Оцінка наслідків атаки наразі триває. Точну інформацію про стан вантажів і кількість пошкоджених посилок встановлять після повної ліквідації пожежі.

згоріле приміщення Нової пошти на Одещині
На Одещині знищено відділення Нової пошти / Нова пошта

Компанія вже перебудувала логістичні маршрути, щоб клієнти змогли отримати свої відправлення без затримок. Невдовзі поряд із місцем руйнування буде встановлено мобільне відділення для обслуговування мешканців населеного пункту.

У "Новій пошті" пообіцяли компенсувати клієнтам оголошену вартість відправлень, які були знищені вогнем. Найближчим часом представники компанії зв’яжуться з кожним власником посилки особисто для уточнення деталей відшкодування коштів. Дізнатися актуальну інформацію про місцезнаходження вантажів можна самостійно в офіційному мобільному застосунку або на сайті компанії.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

25 травня російські війська вдарили керованими авіабомбами по відділенню №11 "Нової пошти" у Краматорську Донецької області. Близько 20% посилок опинилися під завалами.

Автор:
Тетяна Ковальчук