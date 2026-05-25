Російська армія вдарила по відділенню "Нової пошти": частина посилок під завалами

Ворог пошкодив відділення "Нової пошти" на Донеччині / Нова пошта

Російські війська 25 травня вдарили керованими авіабомбами по відділенню №11 у Краматорську Донецької області логістичної компанії “Нова пошта”. Наразі приблизно 20% посилок залишаються під завалами.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у компанії.

"Близько 5:30 ранку внаслідок влучання КАБ було пошкоджено будівлю, де розташоване відділення №11 у Краматорську, що спричинило пожежу", - розповіли в "Новій пошті".

Там додали що співробітники не постраждали. Наразі на місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків руйнувань триває.

Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків пожежі.

Компанія вже перебудувала логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Наразі приблизно 20% посилок залишаються під завалами.

У "Новій пошті" обіцяють обов'язково компенсувати клієнтам втрату відправлень, які постраждали від пожежі. 

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

19 травня російські війська за добу тричі цілеспрямовано поцілили дронами в депо №6  логістичної компанії"Нова пошта" у Харкові.

А 9 квітня внаслідок удару  було знищене відділення компанії “Нова пошта” в Новомиколаївці Запорізької області.

Автор:
Світлана Манько