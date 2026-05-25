Российская армия ударила по отделению "Новой почты": часть посылок под завалами

Враг повредил отделение "Новой почты" в Донецкой области

Российские войска 25 мая ударили управляемыми авиабомбами по отделению №11 в Краматорске Донецкой области логистической компании "Новая почта". Сейчас около 20% посылок остаются под завалами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в компании.

"Около 5:30 утра в результате попадания КАБ было повреждено здание, где расположено отделение №11 в Краматорске, повлекшее пожар", - рассказали в "Новой почте".

Там добавили, что сотрудники не пострадали. Сейчас на месте попадания работают ГСЧС и полиция. Оценка последствий разрушений продолжается.

Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий пожара.

Компания уже перестроила логистические маршруты, чтобы клиенты получили свои посылки без задержек. Сейчас около 20% посылок остаются под завалами.

В "Новой почте" обещают обязательно компенсировать клиентам потерю отправлений, пострадавших от пожара.

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

19 мая российские войска за сутки трижды целенаправленно попали дронами в депо №6 логистической компании "Новая почта" в Харькове.

А 9 апреля в результате удара было уничтожено отделение.   компании "Новая почта" в Новониколаевке Запорожской области.

Автор:
Светлана Манько