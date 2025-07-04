Скасування пільг для Tesla: у США ухвалили закон Трампа про податкову політику й бюджет, який критикував Маск

Палата представників США 3 липня остаточно ухвалила законопроєкт президента Дональда Трампа, названий "великим прекрасним законом", щодо податкової політики та плану бюджету.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє СNN.

Законопроєкт схвали 218 голосами, проти проголосували 214. Глава Білого дому хоче підписати документ 4 липня – у День незалежності США.

Що у документі

Документ, зокрема, передбачає зниження федеральних податків, нові видатки на Пентагон, Службу прикордонної безпеки, скорочення витрат на програми охорони здоровʼя у США та продовольчої допомоги американцям із низьким рівнем доходу, а також – збільшення податкових пільг для бізнесу.

Також у законопроєкті йдеться про збільшення ліміту державного боргу на 5 трлн доларів.

Крім того, документом скасовуються ініціативи експрезидента Джо Байдена у сфері зеленої енергії, зокрема субсидії на електромобілі.

Tesla втратить податкові пільги

Ілон Маск, який раніше пожертвував понад $250 млн на підтримку виборчої кампанії Дональда Трампа, наразі залучений у жорстку політичну та фінансову боротьбу з адміністрацією Трампа, пише FT.

В центрі конфлікту – прийнятий фіскальний законопроект, який Трамп називає «великим, красивим законом». Він усуває штрафи, пов’язані з федеральними стандартами CAFE (середня економія палива корпорацій).

Це ставить під загрозу багатомільярдний дохід Tesla від продажу квот на викиди, що є ключовим елементом її прибутковості. У першому кварталі 2025 року Tesla заробила $595 млн на продажі таких квот, що перевищило її $409 млн чистого прибутку.

Крім того, закон скасовує різні федеральні програми підтримки для бізнесу Tesla у сфері електромобілів та енергетики, зокрема $7 500 податкової пільги при купівлі електромобіля.

Через цей документ посварилися Маск та Трамп

Зазначимо, що цей законопроєкт породив конфлікт між мільярдером Ілоном Маском і Трампом, що зрештою призвів до їхнього розколу. Він скорочує витрати за низкою статей, у тому числі субсидії на електромобілі, що їх у США виробляє компанія Маска Tesla.

Усе почалося з того, що власник Tesla і SpaceX назвав документ "огидною гидотою".

У відповідь президент США заявив, що "дуже розчарований" Маском.

Після цього бізнесмен опублікував серію критичних дописів у соціальній мережі Х, у яких, серед іншого, припустив, що без нього "Трамп програв би вибори". На це Трамп також не забарився з відповіддю і сказав, що Маск "просто збожеволів".

А нещодавно Трамп розкритикував Маска і натякнув, що його бізнес тримається виключно на державних дотаціях, а без ракет, супутників та електромобілів мільярдера Америка заощадила б цілий статок.