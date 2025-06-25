Франція погрожує штрафувати компанію Tesla на 50 тис. євро щодня: у чому причина

Влада Франції вимагає від компанії Tesla мільярдера Ілона Маска припинити рекламувати машини як повністю автономні, попередивши про штрафи в 50 тисяч євро щодня за "оманливий маркетинг".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico.

Зазначається, що штрафи для компанії Ілона Маска почнуть застосовуватися через чотири місяці, якщо вона не виконає розпорядження.

Французьке відомство із захисту прав споживачів ухвалило це рішення 24 червня, спираючись на розслідування 2023-2024 років, що виявило численні порушення з боку Tesla.

Зокрема, компанія порушувала французькі закони, не відшкодовуючи замовлення вчасно та не видаючи квитанцій за готівкові розрахунки.

Politico пише, що компанія Tesla наразі зіткнулась з серйозними проблемами у Франції через політику Ілона Маска. Десять власників подали колективний позов, стверджуючи, що роль Маска в Білому домі призвела до падіння вартості їхніх авто та зробила їх мішенями для вандалізму.

Раніше повідомлялось, що продажі електромобілів Tesla падають у всьому світі. Tesla повідомила про зниження продажів автомобілів у першому кварталі 2025 року на 13%, що стало найгіршим результатом з середини 2022 року. Продажі електромобілів Tesla в Європейському Союзі скоротилися на 52%

Також Tesla стикається зі зростанням конкуренції з боку китайських виробників. Зокрема, китайська компанія BYD вперше обігнала Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі, за даними дослідницької компанії Jato Dynamics.