Франция угрожает штрафовать компанию Tesla на 50 тыс. евро каждый день: в чем причина

Власти Франции требуют от компании Tesla миллиардера Илона Маска прекратить рекламировать машины как полностью автономные, предупредив о штрафах в 50 тысяч евро ежедневно за "обманчивый маркетинг".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Politico.

Отмечается, что штрафы для компании Илона Маска начнут применяться через четыре месяца, если она не выполнит распоряжение.

Французское ведомство по защите прав потребителей приняло это решение 24 июня, опираясь на расследование 2023-2024 годов, выявившее многочисленные нарушения со стороны Tesla.

В частности, компания нарушала французские законы, не возмещая заказы вовремя и не выдавая квитанций за наличные расчеты.

Politico пишет, что компания Tesla сейчас столкнулась с серьезными проблемами во Франции из-за политики Илона Маска. Десять владельцев подали коллективный иск, утверждая, что роль Маска в Белом доме привела к падению стоимости их автомобилей и сделала их мишенями для вандализма.

Ранее сообщалось, что продажи электромобилей Tesla падают по всему миру. Tesla сообщила о снижении продаж автомобилей в первом квартале 2025 года на 13%, что стало самым плохим результатом с середины 2022 года. Продажи электромобилей Tesla в Европейском Союзе сократились на 52%

Также Tesla сталкивается с ростом конкуренции со стороны китайских производителей. К примеру, китайская компания BYD впервые обогнала Tesla по количеству проданных электромобилей в Европе, по данным исследовательской компании Jato Dynamics.