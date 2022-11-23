По всій Україні будуть облаштовані "Пункти незламності" зі світлом та інтернетом

В Україні наразі вже розгорнуті понад 4 тисячі "Пунктів незламності" зі світлом й інтернетом на випадок серйозних уражень систем електропостачання, а також запущено сайт із мапою цих пунктів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей – "Пункти незламності". Підготовлено вже більше чотирьох тисяч таких пунктів. Заплановано – ще більше", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота "Пунктів незламності". Там безкоштовно і цілодобово надаватимуть усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. В планах обладнати всі Пункти системами супутникового зв’язку Starlink.

Пункти працюватимуть обов’язково – при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС.

Вже працює спеціальний сайт – nezlamnist.gov.ua, – на якому розміщено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється. А бізнес, за цим же посиланням, зможе подати заявку для облаштування свого ПН.

На сайті та в усіх "Пунктах незламності" можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.

"Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити. Впевнений: допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, що в Харкові вже продовжують облаштовувати пункти обігріву на випадок, якщо російський агресор продовжить свої удари по інфраструктурі України.

Також у кожному районі Києва на випадок надзвичайної ситуації розгортатимуться пункти обігріву. Там можна буде зігрітися, відпочити, випити чаю, поїсти, взяти теплий одяг та підзарядити телефон.