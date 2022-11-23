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По всій Україні будуть облаштовані "Пункти незламності" зі світлом та інтернетом
В Україні наразі вже розгорнуті понад 4 тисячі "Пунктів незламності" зі світлом й інтернетом на випадок серйозних уражень систем електропостачання, а також запущено сайт із мапою цих пунктів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей – "Пункти незламності". Підготовлено вже більше чотирьох тисяч таких пунктів. Заплановано – ще більше", - зазначив Зеленський.
За його словами, якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота "Пунктів незламності". Там безкоштовно і цілодобово надаватимуть усі базові послуги: це електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. В планах обладнати всі Пункти системами супутникового зв’язку Starlink.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Пункти працюватимуть обов’язково – при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС.
Вже працює спеціальний сайт – nezlamnist.gov.ua, – на якому розміщено мапу таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється. А бізнес, за цим же посиланням, зможе подати заявку для облаштування свого ПН.
На сайті та в усіх "Пунктах незламності" можна буде дізнатись, де працює найближче АЗС, банківське відділення, аптека, магазин.
"Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, враховуючи, які терористи воюють проти нашого народу і що вони намагаються зробити. Впевнений: допомагаючи один одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму", - зазначив Зеленський.
Зазначимо, що в Харкові вже продовжують облаштовувати пункти обігріву на випадок, якщо російський агресор продовжить свої удари по інфраструктурі України.
Також у кожному районі Києва на випадок надзвичайної ситуації розгортатимуться пункти обігріву. Там можна буде зігрітися, відпочити, випити чаю, поїсти, взяти теплий одяг та підзарядити телефон.