У Харкові облаштовують понад 100 пунктів обігріву

У Харкові продовжують облаштовувати пункти обігріву на випадок, якщо російський агресор продовжить свої удари по інфраструктурі України.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Окрім шкіл такі пункти буде облаштовано у центральних теплопунктах спальних районів. Вони будуть обладнані дров'яними печами, генераторами для електрики. Там можна буде зарядити свої мобільні телефони та приготувати собі гарячі напої", - зауважив Терехов.

За його словами, таких пунктів буде понад сто. Також пункти обігріву облаштують на безпечних зупинках, які функціонують наразі як укриття.

"У невеликому передбаннику будуть розетки для заряджання гаджетів. Тут можна буде в електрочайнику підігріти воду для чаю", - підкреслив очільник Харкова.

Він додав, що сам павільйон буде обладнаний інфрачервоними лампами – вони є джерелом тепла. Температура тут буде не нижче 20 градусів.

У разі відключення електрики - інфрачервоні лампи будуть працювати від генератора, що знаходиться на вулиці. Поруч із павільйоном буде і біотуалет.

"Ворог сподівається використати холод, як знаряддя тортур та зброю для знищення українців. Але спільними зусиллями ми не дамо йому це зробити. Вистоємо та переможемо!", - наголосив Терехов.

Нагадаємо, міська влада Харкова розробила план дій на випадок аварійних ситуацій, які можуть виникнути через удари росіян по енергетичній інфраструктурі