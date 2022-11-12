В Харькове обустраивают более 100 пунктов обогрева

В Харькове продолжают обустраивать пункты обогрева в случае, если российский агрессор продолжит свои удары по инфраструктуре Украины.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Помимо школ такие пункты будут обустроены в центральных теплопунктах спальных районов. Они будут оборудованы дровяными печами, генераторами для электричества. Там можно будет зарядить свои мобильные телефоны и приготовить себе горячие напитки", - отметил Терехов.

По его словам, таких пунктов будет больше ста. Также пункты обогрева обустроят на безопасных остановках, которые функционируют как укрытие.

"На входе будут распашные двери для сохранения тепла. В небольшом предбаннике будут розетки для зарядки гаджетов. Здесь можно будет в электрочайнике подогреть воду для чая", - подчеркнул глава Харькова.

Он добавил, что сам павильон будет оборудован инфракрасными лампами – они являются источником тепла. Температура здесь будет не ниже 20 градусов.

В случае отключения электричества - инфракрасные лампы будут работать от находящегося на улице генератора. Рядом с павильоном будет и биотуалет.

"Враг надеется использовать холод как орудие пыток и оружие для уничтожения украинцев. Но совместными усилиями мы не дадим ему это сделать. Выстоим и победим!", - подчеркнул Терехов.

Напомним, городские власти Харькова разработали план действий на случай аварийных ситуаций, которые могут возникнуть из-за ударов россиян по энергетической инфраструктуре.