- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Харькове обустраивают более 100 пунктов обогрева
В Харькове продолжают обустраивать пункты обогрева в случае, если российский агрессор продолжит свои удары по инфраструктуре Украины.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Помимо школ такие пункты будут обустроены в центральных теплопунктах спальных районов. Они будут оборудованы дровяными печами, генераторами для электричества. Там можно будет зарядить свои мобильные телефоны и приготовить себе горячие напитки", - отметил Терехов.
По его словам, таких пунктов будет больше ста. Также пункты обогрева обустроят на безопасных остановках, которые функционируют как укрытие.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"На входе будут распашные двери для сохранения тепла. В небольшом предбаннике будут розетки для зарядки гаджетов. Здесь можно будет в электрочайнике подогреть воду для чая", - подчеркнул глава Харькова.
Он добавил, что сам павильон будет оборудован инфракрасными лампами – они являются источником тепла. Температура здесь будет не ниже 20 градусов.
В случае отключения электричества - инфракрасные лампы будут работать от находящегося на улице генератора. Рядом с павильоном будет и биотуалет.
"Враг надеется использовать холод как орудие пыток и оружие для уничтожения украинцев. Но совместными усилиями мы не дадим ему это сделать. Выстоим и победим!", - подчеркнул Терехов.
Напомним, городские власти Харькова разработали план действий на случай аварийных ситуаций, которые могут возникнуть из-за ударов россиян по энергетической инфраструктуре.