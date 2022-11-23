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По всей Украине будут обустроены "Пункты несокрушимости" со светом и интернетом
В Украине уже развернуто более 4 тысяч "Пунктов несокрушимости" со светом и интернетом на случай серьезных поражений систем электроснабжения, а также запущен сайт с картой этих пунктов.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Развертываем по всей стране наш новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". Подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано - еще больше", - отметил Зеленский.
По его словам, если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что через час поставки электричества не возобновить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости". Там будут бесплатно и круглосуточно предоставлять все базовые услуги: это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. В планах оборудовать все пункты системами спутниковой связи Starlink.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Пункты будут работать обязательно при всех областных и районных администрациях, а также при школах, зданиях ГСЧС.
Уже работает специальный сайт – nezlamnist.gov.ua, – на котором размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется. А бизнес, по этой же ссылке, сможет подать заявку для обустройства своего ПН.
На сайте и во всех "Пунктах несокрушимости" можно будет узнать, где работает ближайшее АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.
"Все мы должны быть готовы к любым сценариям, учитывая, какие террористы воюют против нашего народа и что они пытаются сделать. Уверен: помогая друг другу, все мы вместе сможем пройти эту зиму", - отметил Зеленский.
Отметим, в Харькове уже продолжают обустраивать пункты обогрева на случай, если российский агрессор продолжит свои удары по инфраструктуре Украины.
Также в каждом районе Киева на случай чрезвычайной ситуации будут разворачиваться пункты обогрева. Там можно будет согреться, отдохнуть, выпить чаю, поесть, взять тёплую одежду и подзарядить телефон.