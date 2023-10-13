"Пункты несокрушимости" можно будет найти в "Действии": правительство приняло постановление

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок организации и функционирования "Пунктов несокрушимости". Информация о соответствующих местах появится в приложении "Дія", сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В приложении появится интерактивная карта, на которой можно будет увидеть не только расположение "Пунктов несокрушимости", но и их фотографии (при наличии).

Кроме того, пользователи смогут оставлять отзывы и предложения, а также оценивать состояние и/или функционирование пунктов.

Для уполномоченных представителей областных, Киевской городской госадминистраций (военных администраций) предусмотрели возможность вносить и актуализировать информацию и прорабатывать отзывы средствами портала "Дія".

Пункты несокрушимости: карта

"Пункты несокрушимости" появились в Украине в 2022 году в связи с атаками РФ по энергетической инфраструктуре. Там можно получить доступ к электроэнергии, медикаментам, интернету и т.д.

Такие пункты расположены в учебных заведениях, зданиях областных и районных военных администраций, органах местного самоуправления и других учреждениях.

Карта "Пунктов несокрушимости" доступна на сайте nezlamnist.gov.ua. Однако из соображений безопасности на ней нет пунктов, расположенных вблизи линии боевых действий (Донецкая, Запорожская, Харьковская и Херсонская области). Жители могут узнать адреса таких пунктов в органах местного самоуправления, областных и районных военных администраций.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 13 октября, в настоящее время в Украине развернута сеть из 13 тысяч "Пунктов несокрушимости".