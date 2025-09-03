- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Кабмін виділив 500 млн грн на придбання шкільних автобусів: які регіони отримають кошти
Уряд додатково виділив 500 млн грн на придбання шкільних автобусів. Ці кошти спрямують насамперед у ті громади, де транспорт був знищений, викрадений або переданий ЗСУ. Найбільшу субвенцію отримає Харківська область — майже 160 млн гривень.
Про це інформує Delo.ua з
посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.
Ініціатива має на меті забезпечити безперебійне підвезення дітей та вчителів до шкіл, особливо у прифронтових регіонах.
Ці кошти не потребують додаткового фінансування з бюджету, оскільки їх виділено із залишків освітньої субвенції. Разом із 273 млн грн, виділених раніше, загальна сума розподілу склала 773 млн грн.
Найбільше коштів на закупівлю шкільних автобусів отримають:
- Харківська область — 159,4 млн грн;
- Чернігівська — 90 млн грн;
- Миколаївська — 88,4 млн грн;
- Запорізька — 76,6 млн грн;
- Одеська — 52,3 млн грн;
- Хмельницька — 40,6 млн грн;
- Сумська — 40,5 млн грн.
Загалом, у 2025 році на закупівлю автобусів уже передбачено 1,87 млрд грн. Це фінансування, разом із внесками з місцевих бюджетів, дозволить придбати понад 600 нових автобусів.
Окрім вирішення логістичних завдань, ця програма також підтримує українських виробників, оскільки весь шкільний транспорт має відповідати вимогам локалізації: не менше 25% у 2025 році та 30% у 2026 році. Згодом ця вимога буде зростати, що відповідає державній політиці "Зроблено в Україні".
Нагадаємо,за перші чотири місяці поточного року через електронний каталог Prozorro Market громади закупили 110 нових шкільних автобусів для підвезення учнів. Частину транспорту придбали для заміни знищеного внаслідок війни.