Понад 3200 родин ВПО придбали житло: українці використали майже 100% заброньованих ваучерів

В Україні вже 3228 родин придбали власне житло завдяки житловим ваучерам у межах компонента програми "єВідновлення "Житло для ВПО з ТОТ". Із моменту старту фінансування проєкту 1 травня 2026 року українці реалізували майже 100% заброньованих ваучерів з першого виділеного траншу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

На першому етапі державна допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які виїхали з тимчасово окупованих територій і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Житловий ваучер є державною гарантією на суму 2 мільйони гривень для купівлі нерухомості.

Серед родин, які вже отримали нові домівки:

понад 1200 — з Луганської області;

більше 1160 — з Донецької області (зокрема майже 600 родин маріупольців);

близько 400 — із Запорізької області;

майже 400 — із Херсонської області.

Загальна площа придбаного житла перевищила 185 тисяч квадратних метрів. Переважна більшість нерухомості (майже 88%) — це квартири, ще близько 11% — приватні будинки. При цьому понад 87% об'єктів було куплено на вторинному ринку.

Регіональні лідери та фінансування програми

Загалом родини купували житло у 22 регіонах України, самостійно обираючи громади для життя. Найбільше об’єктів за житловими ваучерами придбали у Київській області — тут використано понад 629 ваучерів на суму більше 1,3 мільярда гривень.

До лідерів за обсягами реалізації також увійшли:

Дніпропетровська область — 432 ваучери (понад 862 млн грн);

Одеська область — 382 ваучери (понад 763 млн грн);

місто Київ — 335 ваучерів (669 млн грн).

Попит на участь у програмі залишається дуже високим. Загалом подано понад 42 тисячі заяв, з яких більше 38 тисяч уже розглянуті та погоджені місцевими комісіями. У межах першого етапу було затверджено 3296 заявок на загальну суму 6,59 мільярда гривень. За умовами проєкту, якщо заброньовані кошти не використовуються протягом 60 днів, вони повертаються в систему і спрямовуються наступним заявникам у черзі.

Для розширення програми Україна продовжує залучати міжнародну підтримку. Як зазначив Олексій Кулеба, під час Ukraine Recovery Conference 2026 було підписано угоду з Банком розвитку Ради Європи про залучення 80 мільйонів євро, що дозволить забезпечити домівками ще більшу кількість переселенців та ветеранів.

Нагадаємо, Україна залучить від партнерів понад 251 млн євро на житлові програми. Відповідних домовленостей щодо розвитку житлових проєктів, компенсацій за знищене майно та підтримки ВПО досягнули з Банком розвитку Ради Європи.