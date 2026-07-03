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Более 3200 семей ВПЛ приобрели жилье: украинцы использовали почти 100% забронированных ваучеров

Жилье
Более 3200 семей ВПЛ приобрели жилье / Unsplash

В Украине уже 3228 семей приобрели собственное жилье благодаря жилым ваучерам в рамках компонента программы "єВідновлення "Жилье для ВПЛ с ТОТ". С момента старта финансирования проекта 1 мая 2026 украинцы реализовали почти 100% забронированных ваучеров из первого выделенного транша.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

На первом этапе государственная помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, выехавшим с временно оккупированных территорий, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны. Жилой ваучер является государственной гарантией на сумму 2 миллиона гривен на покупку недвижимости.

Среди семей, уже получивших новые дома:

  • более 1200 - из Луганской области;
  • более 1160 - из Донецкой области (в том числе почти 600 семей мариупольцев);
  • около 400 - из Запорожской области;
  • почти 400 - из Херсонской области.

Общая площадь приобретаемого жилья превысила 185 тысяч квадратных метров. Подавляющее большинство недвижимости (почти 88%) – это квартиры, еще около 11% – частные дома. При этом более 87% объектов было куплено на вторичном рынке.

Региональные лидеры и финансирование программы

В общей сложности семьи покупали жилье в 22 регионах Украины, самостоятельно выбирая общины для жизни. Больше всего объектов по жилым ваучерам приобрели в Киевской области — здесь использовано более 629 ваучеров на сумму более 1,3 миллиарда гривен.

В лидеры по объемам реализации также вошли:

  • Днепропетровская область - 432 ваучера (более 862 млн грн);
  • Одесская область - 382 ваучера (более 763 млн грн);
  • город Киев - 335 ваучеров (669 млн грн).

Спрос на участие в программе остается очень высоким. В общей сложности подано более 42 тысяч заявлений, из которых более 38 тысяч уже рассмотрены и согласованы местными комиссиями. В рамках первого этапа было утверждено 3296 заявок на общую сумму 6,59 миллиарда гривен. По условиям проекта, если забронированные средства не используются в течение 60 дней, они возвращаются в систему и направляются следующим заявителям в очереди.

Для расширения программы Украина продолжает привлекать международную поддержку. Как отметил Алексей Кулеба, во время Ukraine Recovery Conference 2026 было подписано соглашение с Банком развития Совета Европы о привлечении 80 миллионов евро, что позволит обеспечить дома еще большее количество переселенцев и ветеранов.

Напомним, Украина привлечет от партнеров более 251 млн евро на жилищные программы. Соответствующие договоренности по развитию жилищных проектов, компенсациям за уничтоженное имущество и поддержке ВПЛ достигли с Банком развития Совета Европы.

Автор:
Максим Кольц