З порту "Південний" вперше з 24 лютого вийшло судно з українським продовольством

Вранці 8 серпня з порту "Південний" вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер SACURA прямує до Італії. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Судно об’єдналося в караван із балкером ARIZONA, яке вийшло з порту "Чорноморськ" і попрямував до Нідерландів. Сумарно на бортах двох суден 60 тисяч тонн агропродукції.

Протягом 2-х тижнів Україна має вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу. Не враховуючи відправлених сьогодні суден, в рамках "зернової угоди" з українських портів уже вийшли 8 суден з агроподукцією.

Вперше з 24 лютого судно (Razoni) з українським продовольством вийшло з порту Одеси вранці 1 серпня. Спільний координаційний центр (СКЦ) у середу, 3 серпня, перевірив його.

До перевірки Razoni Анкара заявляла, що турецька сторона готова приймати одне судно на день. Однак тепер, як повідомляє Reuters, високопоставлений турецький чиновник заявив, що після успішної роботи СЦК Туреччина готова приймати по три судна щодня.