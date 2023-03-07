Украина начала переговоры по продлению "зернового соглашения": РФ выдвигает свои требования

Украина начала онлайн-переговоры с партнерами по расширению Черноморской зерновой инициативы, направленной на то, чтобы Киев мог продолжать поставлять зерно на мировые рынки.

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Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил изданию высокопоставленный источник в украинском правительстве, Украина не вела переговоры с Россией, которая заблокировала украинские черноморские порты после своего вторжение в прошлом году, но Киев понимает, что его партнеры, а именно ООН и Турция, общаются с Москвой по поводу продолжения действия "зернового соглашения".

"Ситуация с переговорами достаточно сложная. Сейчас многое зависит не от нас, а от партнеров", - сказал собеседник издания на условиях анонимности.

Отметим, "зерновое соглашение" было подписано 21 июля 2022, а 19 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок. Срок его действия истекает 18 марта.

Основной целью данного соглашения являлось обеспечение безопасного прохода судов из трех украинских портов на Черном море (Одессы, Черноморска и Южного) для уменьшения дефицита на мировом рынке зерна.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев будет просить все стороны начать переговоры о продлении соглашения как минимум на год и что Украина хочет включить порты города Николаева.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на прошлой неделе, что Анкара упорно работает над продолжением инициативы, в то время как Россия дала сигнал, что ее не устраивают некоторые аспекты соглашения.

Москва заявила, что согласится продлить "зерновое соглашение" только при учете интересов собственных сельхозпроизводителей относительно беспрепятственного доступа на мировые рынки. Страна-агрессор хочет "выполнения обязательств на равноправной основе".

Украина ожидает, что ближе к дате истечения срока предварительной пролонгации "зернового соглашения", к 18 марта 2023 года, можно будет ожидать решения о вероятности повторного продления действия договоренностей.