Як українці ставляться до можливих територіальних поступок РФ заради закінчення війни - опитування

Більшість українців продовжують виступати проти територіальних поступок Росії, але 30% опитаних готові до того, що Росія продовжить де-факто контролювати всі нині окуповані території , а 64% виступають категорично проти цього.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Соціологи з травня 2022 року регулярно ставлять запитання щодо готовності населення до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності.

У період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступали проти жодних поступок. Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Наразі 32% опитаних готові до територіальних поступок. Більшість українців – 58% – виступали проти жодних територіальних поступок.

За даними опитування, найвища готовність до поступок – серед тих, хто не довіряють президенту, і вважають, що Захід хоче несправедливого миру від України (56% готові до поступок, 38% категорично проти). Якщо ж у респондента «мішані» погляди (не довіряють президенту, але вірять у підтримку Заходу, або навпаки), то готовність до поступок уже стає нижчою і більше половини виступають категорично проти поступок. Водночас найменше готові до поступок ті, хто зберігають і довіру президенту, і довіру Заходу. Серед них 69% категорично проти поступок (проти 24%, які готові до територіальних поступок).

Також загалом 30% українців готові до того, що Росія продовжить де-факто контролювати всі нині окуповані території , але 64% виступають категорично проти цього. Водночас, з іншого боку, у випадку Донбасу і Криму загалом 46% готові прийняти таку поступку. Категорично проти – 50% у випадку Донбасу і 51% у випадку Криму.

Для респондентів, яким "категорично неприйнятно" або які "не визначилися" зі своєю думкою щодо територіальних поступок, ставилося додаткове запитання: "А якби при цьому Україна взамін за ці територіальні поступки отримала членство в НАТО і справді надійні гарантії безпеки?".

Так, у випадку де-факто контролю Росії над усіма окупованими територіями до додачу до 30% тих, хто і без гарантій безпеки готовий це прийняти, ще 21% готові прийняти таку поступку в обмін на членство в НАТО. Категорично проти навіть за умови членства в НАТО 42%. У випадку і Донбасу, і Криму до 46% тих, хто вже готовий прийняти де-факто контроль Росії, додаються 19% тих, хто готові це зробити в обмін на надійні гарантії безпеки. Категорично проти навіть із членством в НАТО – 30%.

Майже скрізь понад половина респондентів готові прийняти (хоча й без ентузіазму) певну поступку, якщо Україна отримає членство в НАТО. Лише в західних регіонах у разі де-факто визнання контролю Росії над усіма окупованими територіями однакова кількість готові прийняти таке просування в обмін на НАТО і категорично проти цього.

"Ми дійсно бачимо, що українці, з одного боку, категорично відкидають формулу «мир на будь-яких умовах». «Будь-який» мир не потрібен і не буде схвалений українцями. З іншого боку, українці зберігають гнучкість і простір для маневру для ухвалення можливо непростих, але найкращих у цій ситуації рішеннях для майбутнього країни", - коментують у КМІС.

Світ може вимагати від України поступитися частиною території

Світ після виборів у США може вимагати від України поступитися частиною території.

Із заяв новообраного президента Дональда Трампа та членів його команди можна зробити висновок, що він планує досягти припинення вогню, здебільшого тиснучи на українську сторону, включно зі спонуканням до територіальних поступок Росії.

Трамп обіцяв закінчити війну між Росією та Україною за 24 години, посадивши президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Зеленський закликав Трампа публічно поділитися своїм "мирним планом", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією. При цьому президент наголошував, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.