Джерела Reuters вважають, що Путін відкритий до обговорення із Трампом припинення вогню в Україні

Володимир Путін відкритий для обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, але виключає можливість будь-яких великих територіальних поступок і наполягає на тому, щоб Україна відмовилась від амбіцій щодо вступу до НАТО.

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на п'ять джерел.

Росія може погодитись заморозити конфлікт вздовж лінії фронту

У першому докладному звіті про те, на що погодився б Путін у будь-якій угоді, укладеній за посередництвом Трампа, п'ять нинішніх і колишніх російських чиновників заявили, що Кремль може погодитися заморозити конфлікт уздовж лінії фронту.

На думку трьох чиновників, які побажали залишитись анонімними через обговорення делікатних питань, переговори можуть вестися стосовно точного розділу чотирьох східних областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

У той час як Росія заявляє, що ці чотири регіони є повністю частиною країни та захищені ядерною парасолькою, її наземні сили контролюють 70–80% території, а близько 26 000 кв. км, як і раніше, утримуються українськими військами, свідчать дані з відкритих джерел про лінію фронту.

За словами двох чиновників, Росія також може бути готова піти з відносно невеликих ділянок території, які вона утримує у Харківській та Миколаївській областях.

Разом з тим в цьому місяці Путін заявив, що будь-яка угода про припинення вогню має відображати "реалії" на місцях, але він боїться короткочасного перемир'я, яке дозволить Заходу переозброїти Україну.

"Якщо не буде нейтралітету, важко уявити існування будь-яких добросусідських відносин між Росією та Україною", — заявив Путін на дискусійній групі "Валдай" 7 листопада, додавши, що "це означатиме, що Україна постійно використовуватиметься як інструмент у чужих руках та на шкоду інтересам Російської Федерації".

Дозвіл Байдена про використання ATACMS вглиб Росії може ускладнити ситуацію

Як зазначає Reuters, два джерела повідомили, що рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні запускати американські ракети ATACMS вглиб Росії може ускладнити і затримати будь-яке врегулювання. Крім того, це може посилити вимоги Росії, оскільки прихильники жорсткої лінії наполягають на більшому шматку України.

За словами двох джерел, якщо угоди про припинення вогню не буде досягнуто, Росія продовжить боротьбу.

"Путін вже сказав, що заморозка конфлікту не спрацює жодним чином", - заявив Reuters прессекретар Кремля Дмитро Пєсков за кілька годин до того, як росіяни повідомили про удари ATACMS.

"І дозвіл на ракети - це дуже небезпечна ескалація з боку Сполучених Штатів", - додав він.

За словами директора з комунікацій Трампа Стівена Чунга, Трамп - єдина людина, яка може об'єднати обидві сторони для переговорів про мир і працювати над припиненням війни та вбивств.

"Росія відкрита для обговорення гарантій безпеки для України"

За словами п'яти нинішніх і колишніх чиновників, попри те, що Росія не потерпить вступу України до НАТО чи присутності військ НАТО на українській території, вона відкрита для обговорення гарантій безпеки для Києва.

За словами джерел, Кремль міг би також вимагати від України погодитись обмежити чисельність своїх збройних сил та взяти на себе зобов'язання не обмежувати використання російської мови.

За словами одного з джерел, Путін міг би запропонувати угоду про припинення вогню, за якою Росія утримувала би більшу частину території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей як перемогу, яка забезпечила би захист російськомовного населення на сході України та захистила сухопутний міст у Крим.

Разом з тим усі російські офіційні особи заявили, що майбутнє Криму не підлягає обговоренню.

Reuters також пише, що один із чиновників заявив, що Заходу доведеться прийняти "сувору правду": вся підтримка, надана Україні, не зможе завадити Росії виграти війну.

Як може виглядати можливе припинення вогню

На запитання про те, як може виглядати можливе припинення вогню, двоє російських джерел послалися на проєкт угоди, яку майже схвалили у квітні 2022 року після переговорів у Стамбулі і яку Путін публічно назвав можливою основою для угоди.

У рамках цього проєкту, копія якого потрапила в розпорядження Reuters, Україна має погодитися на постійний нейтралітет в обмін на міжнародні гарантії безпеки від п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США.

Один із російських чиновників заявив, що угоди не буде, доки Україна не отримає гарантії безпеки, додавши:

"Питання у тому, як уникнути угоди, яка якось призведе Захід до можливої ​​прямої конфронтації з Росією".

Як відреагувала Україна

Як заявив агентству "Інтерфакс-Україна" голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, немає сенсу сподіватися на переговори, якщо йдеться про Володимира Путіна. Адже він може виграти час і посилити свою армію, а потім рушити далі.

Мережко зауважив, що такі переговори велися протягом майже восьми років, а в результаті сталася повномасштабна агресія.

"Має сенс проводити переговори з тим, якщо ви сподіваєтесь або впевнені в тому, що та особа або та сторона, з якою ви ведете переговори, дотримуватиметься досягнутих угод. Але сподіватися на це просто не має сенсу, якщо йдеться про Путіна", - заявив голова парламентського комітету.

Він додав, що те, що говорить Путін, він може використовувати в пропагандистських цілях.