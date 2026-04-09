Лібанова: Компенсація до 30% зарплати стимулюватиме найм працівників 55+

Навіть в умовах дефіциту кадрів компанії часто відсікають кандидатів старшого віку / Freepik

Фінансові стимули можуть стати ключем до залучення старших працівників на ринок праці. Навіть часткова компенсація зарплати на рівні 25–30% здатна зменшити бар’єр для бізнесу і зробити працівників віком 55+ привабливішими для роботодавців. 

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. 

За її словами, механізми компенсації витрат на оплату праці вже існують в Україні — їх застосовують при наймі окремих категорій безробітних. Питання полягає в тому, чи готова держава поширити цю практику на працівників старшого віку.

При цьому Україна суттєво відстає від Європи за рівнем зайнятості людей старшого віку. Якщо серед українців 55–64 років працює близько 40–45%, а серед старших — менше 10%, то в країнах ЄС цей показник перевищує 65%, а подекуди сягає 70–75%.

За словами Лібанової, це не випадковість, а результат довготривалої політики. У Європі підвищення зайнятості людей 55+ було частиною системної стратегії: фінансові стимули для бізнесу, програми перекваліфікації, гнучкі формати роботи та зміна підходів роботодавців до віку працівників.

В Україні ж ключовим бар’єром залишаються не лише умови праці, а й стереотипи бізнесу. Навіть в умовах дефіциту кадрів компанії часто відсікають кандидатів старшого віку, звужуючи собі вибір.

За даними Європейської Бізнес Асоціації, дефіцит кадрів залишається однією з найгостріших проблем для українських компаній: у 2025 році 74% бізнесу повідомили про нестачу працівників. На цьому тлі роботодавці змушені підвищувати зарплати та інвестувати в розвиток персоналу, але проблема системно не зникає.

На цьому тлі, за словами Лібанової, навіть помірна компенсація зарплати може стати фактором, який змінить поведінку роботодавців і допоможе активніше залучати людей 55+ до економіки.

Водночас в умовах воєнної економіки бюджетні ресурси обмежені, тому такі програми швидше можуть стати інструментом післявоєнного відновлення.

Автор:
Галина Панченко