Новости
2,8 млн пенсионеров вынуждены работать, потому что получают меньше прожиточного минимума — исследование

В Украине зафиксировано наибольшее количество работающих пенсионеров с 2021 года / Depositphotos

Около 3 млн украинских пенсионеров (27,6% от общего количества) продолжают работать в 2025 году, поскольку государственные выплаты покрывают менее половины фактических расходов на жизнь.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные KSE Institute.

Количество работающих пенсионеров в Украине достигло максимума за последние годы: если в 2021 году дополнительный заработок искали 2,67 млн пожилых людей, то сейчас этот показатель вырос до 2,8 млн. Такая тенденция свидетельствует об острой потребности пожилых людей в дополнительных источниках дохода.

По данным исследования KSE, в 2025 году расходы на пенсии остались стабильными: сокращение количества пенсионеров компенсировали индексацией и ростом средних выплат.

Однако официальные социальные стандарты все еще значительно отстают от реальности. Из-за инфляции в 11,2% фактическая стоимость жизни выросла до $228, в то время как законный прожиточный минимум составляет всего $70, а минимальная зарплата — $192 .

Более половины пенсионеров получают практически вдвое меньше, чем фактический прожиточный минимум (средняя – $104, минимальная – $57 ). Это вынуждает 2,8 млн украинцев работать и на пенсии.

Фото 2 — 2,8 млн пенсионеров вынуждены работать, потому что получают меньше прожиточного минимума — исследование
Инфографика: KSE Institute

Отмечается, что нагрузка на солидарную систему достигла пиковых значений. Сегодня на 10,7 млн. официально работающих приходится почти столько же пенсионеров — 10,2 млн. . Кроме того, растет количество категорий, требующих социальной поддержки:

  • 1,7 млн ветеранов (в 2,4 раза больше, чем в 2021 году);
  • 3,6 млн человек с инвалидностью;
  • 4,6 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В то же время количество налогоплательщиков сократилось на 1,3 млн человек по сравнению с довоенным периодом.

"Пока социальные фонды получают поступления ЕСВ из зарплат военных, ситуация временно лучше. Так, в 2025 году на социальную защиту удалось аккумулировать $28,2 млрд. Но после войны зарплаты в секторе обороны, вероятно, сократятся. А вместе с ними – поступления для выплат", - говорится в сообщении KSE Institute.

Напомним, по данным Пенсионного фонда Украины, 6 544 грн составляет средняя пенсия в Украине. За год выплата выросла на 13%. Каждый пятый украинский пенсионер получает в среднем около 4,5 тысячи грн пенсии. 63 тысячи пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума, а 261 тысяча на уровне – 2 361 грн.

Автор:
Татьяна Бессараб