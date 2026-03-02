Индексация пенсий на 12,1% произойдет автоматически: кто не получит повышения выплат

С 1 марта 2026 г. в Украине начался автоматический перерасчет пенсионных выплат. Индексация не требует подачи заявлений от граждан и распространяется на все категории пенсионеров, за исключением тех, кто получил назначение в 2025 году и начале 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

"Пересчет состоится автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно. Средства на индексацию предусмотрены", - отметил министр Денис Улютин.

Он уточнил, что перерасчет охватывает почти всех получателей выплат. Исключение являются граждане, которым пенсия была назначена в течение 2025 года или в первые месяцы 2026 года.

Параллельно с текущей индексацией идет разработка комплексной пенсионной реформы. Сейчас профильное министерство завершает финальные расчеты по созданию финансово устойчивой системы.

Предстоящие изменения будут закреплены в новом законопроекте. Документ будет регулировать три основных направления:

солидарную систему;

профессиональные пенсии;

добровольную накопительную часть.

Министерство планирует завершить подготовку проекта закона в ближайшее время. После проведения общественных обсуждений документ будет передан на рассмотрение Верховной Раде до конца текущего года.

Кому не повысят пенсию с 1 марта

С 1 марта повышение пенсий не коснется отдельных категорий:

без изменений останутся выплаты прокурорам;

судьям в отставке;

пенсионерам, получающим максимальную пенсию (25 950 грн);

пенсионерам, чьи пенсии ранее были доведены до минимального гарантированного уровня.

Ранее Улютин сообщал, что правительство работает над пенсионной реформой, обеспечивающей более справедливые выплаты. Предполагается, что украинцы будут получать три пенсии вместо одной, а минимальная вырастет до 6 тысяч гривен.