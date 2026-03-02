Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Індексація пенсій на 12,1% відбудеться автоматично: хто не отримає підвищення виплат

пенсіонерка
Індексація пенсій в Україні відбудеться автоматично / Freepik

З 1 березня 2026 року в Україні розпочався автоматичний перерахунок пенсійних виплат. Індексація не потребує подання заяв від громадян та поширюється на всі категорії пенсіонерів, за винятком тих, хто отримав призначення у 2025 році та на початку 2026 року. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Перерахунок відбудеться автоматично. Жодних заяв подавати не потрібно. Кошти на індексацію передбачені", — зазначив міністр Денис Улютін.

Він уточнив, що перерахунок охоплює майже всіх отримувачів виплат. Винятком є громадяни, яким пенсія була призначена протягом 2025 року або у перші місяці 2026 року.

Паралельно з поточною індексацією триває розробка комплексної пенсійної реформи. Наразі профільне міністерство завершує фінальні розрахунки для створення фінансово сталої системи.

Майбутні зміни будуть закріплені у новому законопроєкті. Документ регулюватиме три основні напрямки:

  • солідарну систему; 
  • професійні пенсії;
  • добровільну накопичувальну частину.

Міністерство планує завершити підготовку проєкту закону найближчим часом. Після проведення громадських обговорень документ буде передано на розгляд до Верховної Ради до кінця поточного року.

Кому не підвищать пенсію з 1 березня

З 1 березня підвищення пенсій не торкнеться окремих категорій:

  • без змін залишаться виплати прокурорам; 
  • суддям у відставці; 
  • пенсіонерам, які отримують максимальну пенсію (25 950 грн); 
  • пенсіонерам, чиї пенсії раніше вже були доведені до мінімального гарантованого рівня.

Раніше Улютін повідомляв, що уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

Автор:
Тетяна Ковальчук