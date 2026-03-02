Індексація пенсій на 12,1% відбудеться автоматично: хто не отримає підвищення виплат

З 1 березня 2026 року в Україні розпочався автоматичний перерахунок пенсійних виплат. Індексація не потребує подання заяв від громадян та поширюється на всі категорії пенсіонерів, за винятком тих, хто отримав призначення у 2025 році та на початку 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

"Перерахунок відбудеться автоматично. Жодних заяв подавати не потрібно. Кошти на індексацію передбачені", — зазначив міністр Денис Улютін.

Він уточнив, що перерахунок охоплює майже всіх отримувачів виплат. Винятком є громадяни, яким пенсія була призначена протягом 2025 року або у перші місяці 2026 року.

Паралельно з поточною індексацією триває розробка комплексної пенсійної реформи. Наразі профільне міністерство завершує фінальні розрахунки для створення фінансово сталої системи.

Майбутні зміни будуть закріплені у новому законопроєкті. Документ регулюватиме три основні напрямки:

солідарну систему;

професійні пенсії;

добровільну накопичувальну частину.

Міністерство планує завершити підготовку проєкту закону найближчим часом. Після проведення громадських обговорень документ буде передано на розгляд до Верховної Ради до кінця поточного року.

Кому не підвищать пенсію з 1 березня

З 1 березня підвищення пенсій не торкнеться окремих категорій:

без змін залишаться виплати прокурорам;

суддям у відставці;

пенсіонерам, які отримують максимальну пенсію (25 950 грн);

пенсіонерам, чиї пенсії раніше вже були доведені до мінімального гарантованого рівня.

Раніше Улютін повідомляв, що уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.