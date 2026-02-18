Запланована подія 2

Не всім пенсіонерам підвищать виплати з 1 березня: кого омине індексація

пенсії
Пенсії зростуть не для всіх: кому не чекати індексації / Depositphotos

З 1 березня в Україні проведуть щорічну індексацію пенсій, однак підвищення отримають не всі. Зокрема, без доплат залишаться окремі категорії пенсіонерів.

Як пише Delo.ua,  про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Кому не підвищать пенсію з 1 березня

З 1 березня пенсії для більшості українців буде проіндексовано на 12,1%.

Водночас підвищення не торкнеться окремих категорій:

  • без змін залишаться виплати прокурорам;
  • суддям у відставці;
  •  пенсіонерам, які отримують максимальну пенсію (25 950 грн);
  • пенсіонерам, чиї пенсії раніше вже були доведені до мінімального гарантованого рівня.
Фото 2 — Не всім пенсіонерам підвищать виплати з 1 березня: кого омине індексація

Варто зазначити, що цьогорічний коефіцієнт індексації на 4% перевищує рівень інфляції за минулий рік.

Про індексацію пенсій

Індексація пенсій передбачена законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який набув чинності у 2004 році. У 2014–2016 роках через складну фінансово-економічну ситуацію індексація не проводилася.

У 2017 році після пенсійної реформи норму щодо індексації відновили. З 2019 року перерахунок здійснюється за рішенням уряду з урахуванням темпів зростання споживчих цін та середньої заробітної плати.

У попередні роки індексація пенсій становила:

  • 2021 рік — 11%,
  •  2022 рік — 14%, 
  • 2023 рік — 19,7%, 
  • 2024 рік— 7,96%, 
  • 2025 рік — 11,5%.

Мінімальна пенсія зросте до 6 тисяч гривень

Раніше Улютін повідомляв, що уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

Міністр наголосив, що підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів, але за умови реформи солідарної системи.

За даними Пенсійного фонду, станом на початок жовтня 2025 року середня пенсія в Україні становила 6,4 тис. грн. Але майже третина пенсіонерів отримують виплати у розмірі 3340 грн (69 євро). Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2300 гривень на місяць. Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати. 

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.

Автор:
Ольга Опенько