- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Не всім пенсіонерам підвищать виплати з 1 березня: кого омине індексація
З 1 березня в Україні проведуть щорічну індексацію пенсій, однак підвищення отримають не всі. Зокрема, без доплат залишаться окремі категорії пенсіонерів.
Як пише Delo.ua, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.
Кому не підвищать пенсію з 1 березня
З 1 березня пенсії для більшості українців буде проіндексовано на 12,1%.
Водночас підвищення не торкнеться окремих категорій:
- без змін залишаться виплати прокурорам;
- суддям у відставці;
- пенсіонерам, які отримують максимальну пенсію (25 950 грн);
- пенсіонерам, чиї пенсії раніше вже були доведені до мінімального гарантованого рівня.
Варто зазначити, що цьогорічний коефіцієнт індексації на 4% перевищує рівень інфляції за минулий рік.
Про індексацію пенсій
Індексація пенсій передбачена законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який набув чинності у 2004 році. У 2014–2016 роках через складну фінансово-економічну ситуацію індексація не проводилася.
У 2017 році після пенсійної реформи норму щодо індексації відновили. З 2019 року перерахунок здійснюється за рішенням уряду з урахуванням темпів зростання споживчих цін та середньої заробітної плати.
У попередні роки індексація пенсій становила:
- 2021 рік — 11%,
- 2022 рік — 14%,
- 2023 рік — 19,7%,
- 2024 рік— 7,96%,
- 2025 рік — 11,5%.
Мінімальна пенсія зросте до 6 тисяч гривень
Раніше Улютін повідомляв, що уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.
Міністр наголосив, що підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів, але за умови реформи солідарної системи.
За даними Пенсійного фонду, станом на початок жовтня 2025 року середня пенсія в Україні становила 6,4 тис. грн. Але майже третина пенсіонерів отримують виплати у розмірі 3340 грн (69 євро). Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2300 гривень на місяць. Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати.
При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.