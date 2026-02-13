В Україні перерахують пенсії з 1 березня: на скільки зростуть виплати

В Україні проіндексують всім пенсіонерам пенсії на 12,1% з 1 березня. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції попереднього року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін в інтерв’ю "Українському радіо".

Виплати зростуть з 1 березня

“Що стосується саме індексації пенсії. В поточному році ми плануємо здійснити індексацію на 12.1%. Це на 4% більше, ніж індекс інфляції попереднього року. Здійснення перерахунку буде з 1 березня”, – зазначив міністр.

За його словами, наразі завершується розробка нормативного акта, необхідного для здійснення перерахунку.

"Ми завершуємо підрахунки, саму розробку нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок”, – наголосив Улютін.

Про індексацію пенсій

Індексація пенсій передбачена законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», який набув чинності у 2004 році. У 2014–2016 роках через складну фінансово-економічну ситуацію індексація не проводилася.

У 2017 році після пенсійної реформи норму щодо індексації відновили. З 2019 року перерахунок здійснюється за рішенням уряду з урахуванням темпів зростання споживчих цін та середньої заробітної плати.

У попередні роки індексація пенсій становила:

2021 рік — 11%,

2022 рік — 14%,

2023 рік — 19,7%,

2024 рік— 7,96%,

2025 рік — 11,5%.

Мінімальна пенсія зросте до 6 тисяч гривень

Раніше Улютін повідомляв, що уряд працює над пенсійною реформою, яка має забезпечити більш справедливі виплати. Передбачається, що українці отримуватимуть три пенсії замість однієї, а мінімальна зросте до 6 тисяч гривень.

Міністр наголосив, що підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів, але за умови реформи солідарної системи.

За даними Пенсійного фонду, станом на початок жовтня 2025 року середня пенсія в Україні становила 6,4 тис. грн. Але майже третина пенсіонерів отримують виплати у розмірі 3340 грн (69 євро). Ще 4% пенсіонерів живуть на близько 2300 гривень на місяць. Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати.

При цьому середня пенсія в Україні наразі становить лише 27% від середньої заробітної плати, тоді як має бути не менше ніж 40%. Для порівняння, у країнах ЄС цей показник становить 58%: у Польщі це 57%, у Румунії – 48%, у Греції – 78%.