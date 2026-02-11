"Пенсії не скасовані": ПФУ поновив виплати українцям, які пройшли фізичну ідентифікацію

В Україні триває процес фізичної ідентифікації пенсіонерів, які мешкають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Станом на сьогодні виплати вже поновлені для 68 тисяч осіб. Термін процедури ідентифікації продовжено до 1 квітня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час брифінгу в "Укрінформі".

"На сьогодні вже відновлено виплати для 68 тис. осіб. Я підкреслюю, що пенсії не скасовані, вони виключно призупинені до моменту, коли ми, як держава, зможемо ідентифікувати людину", — зазначає міністр.

Загалом ідентифікацію мали пройти близько 1 млн громадян. За даними на 1 січня, процедуру не завершили 260 тисяч осіб, з яких 70 тисяч не подали декларацію про неотримання виплат від РФ.



Як пройти ідентифікацію?

Пенсіонери можуть підтвердити особу одним із доступних методів:

особисте звернення до сервісних центрів ПФУ;

відеоідентифікація через вебпортал ПФУ;

авторизація на порталі за допомогою "Дія.Підпису";

звернення до консульства (для тих, хто перебуває за кордоном).

Щодо декларації про неотримання виплат від РФ, її можна подати письмово у відділеннях ПФУ чи "Укрпошти" або дистанційно в особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Кошти зарезервовані

Кошти для осіб, чиї виплати наразі призупинені, зарезервовані у бюджеті. "Бюджет Пенсійного фонду затверджено з урахуванням виплат тим, по кому наразі вони призупинені", — зауважив Улютін.

Після 1 квітня виплати особам, які не подадуть декларацію, будуть призупинені. Для уникнення необхідності щорічного підтвердження особи потрібно змінити платіжні реквізити. За словами міністра, пенсіонерам з ТОТ або зі статусом ВПО не потрібно щорічно проходити ідентифікацію, якщо вони переведуть свої рахунки на підконтрольну територію.

Раніше, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у січні пенсіонери з-поміж внутрішньо переміщених осіб, яких в Україні понад 1,3 млн, масово залишилися без пенсійних виплат. Причиною стало запровадження додаткової процедури підтвердження, про яку більшість людей дізналися вже після припинення виплат.