Пенсіонери зможуть самостійно перевірити ідентифікацію онлайн: що відомо про новий сервіс

На вебпорталі Пенсійного фонду України запрацював новий сервіс “Моя ідентифікація”, який дозволяє пенсіонерам самостійно перевірити дату та спосіб проходження ідентифікації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Пенсіонного фонду.

Новий онлайн-сервіс для пенсіонерів

Сервіс для пенсіонерів — "Моя ідентифікація" містить інформацію про дату останньої ідентифікації та установу, через яку вона була проведена (наприклад, банк).

Сервіс дозволяє користувачам швидко перевірити, чи пройшли вони ідентифікацію, що є необхідною умовою для безперервного отримання пенсійних виплат.

Як скористатися?

Для того, щоб скористатись сервісом, потрібно зробити кілька кроків.

Крок 1. Перейдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України за адресою: www.portal.pfu.gov.ua.

Перейдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України за адресою: www.portal.pfu.gov.ua. Крок 2. Авторизуйтесь в особистому кабінеті, скориставшись одним із доступних способів: кваліфікованим електронним підписом (КЕП), Дія.Підписом або через систему ID.GOV.UA.

Авторизуйтесь в особистому кабінеті, скориставшись одним із доступних способів: кваліфікованим електронним підписом (КЕП), Дія.Підписом або через систему ID.GOV.UA. Крок 3. У меню зліва знайдіть і виберіть розділ "Моя ідентифікація".

Якщо сервіс "Моя ідентифікація" не відображається в особистому кабінеті, варто оновити сторінку.

У випадках, коли ідентифікація ще не проходилася або не є обов’язковою, інформація про дату та джерело може бути відсутня.

Нагадаємо, за перший квартал 2025 року укладено 2050 договорів про добровільну участь у системі загальнообовʼязкового державного пенсійного страхування. За січень-бререзень до ПФУ надійшло 17,6 млн гривень добровільних внесків.