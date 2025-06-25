Пенсионеры смогут самостоятельно проверить идентификацию онлайн: что известно о новом сервисе

На вебпортале Пенсионного фонда Украины заработал новый сервис "Моя идентификация", позволяющий пенсионерам самостоятельно проверить дату и способ прохождения идентификации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Пенсионного фонда.

Новый онлайн-сервис для пенсионеров

Сервис для пенсионеров — "Моя идентификация" содержит информацию о дате последней идентификации и учреждении, через которое оно было проведено (например, банк).

Сервис позволяет пользователям быстро проверить, прошли ли они идентификацию, что является необходимым условием для непрерывного получения пенсионных выплат.

Как пользоваться?

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно сделать несколько шагов.

Шаг 1. Перейдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины по адресу: www.portal.pfu.gov.ua .

Перейдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины по адресу: www.portal.pfu.gov.ua . Шаг 2. Авторизируйтесь в личном кабинете, воспользовавшись одним из доступных способов: квалифицированной электронной подписью (КЭП), Действие. Подписью или через систему ID.GOV.UA.

Авторизируйтесь в личном кабинете, воспользовавшись одним из доступных способов: квалифицированной электронной подписью (КЭП), Действие. Подписью или через систему ID.GOV.UA. Шаг 3. В меню слева найдите и выберите "Моя идентификация".

Если сервис "Моя идентификация" не отображается в личном кабинете, обновите страницу.

В случаях, когда идентификация еще не проходила или не является обязательной, информация о дате и источнике может отсутствовать.

Напомним, за первый квартал 2025 года заключено 2050 договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. За январь-март в ПФУ поступило 17,6 млн. гривен добровольных взносов.